Фото: www.instagram.com
Семья барнаульца Германа Григорьева продает квартиру, чтобы оплатить лечение. Больницей, где находится Герман, выставлен счет почти на два миллиона рублей.
О том, что семья выставила на продажу жилье, написала в своем Instagram подруга сестры Германа.
"На сегодня общая сумма сборов около 1,4 млн рублей. Выставлены счета на лечение 901.518,9 ТНБ на 27 марта, смело умножайте на 1,85 (RUB) – это курс на сегодня! Получается сумма 1.667.809,96 рублей! Собранных денег уже не хватает. А сколько ещё надо будет пролечиться — неизвестно!" - написала в Instagram подруга сестры Германа Ирина.
Напомним, как уже писал портал Amic.ru, молодой человек находится в больнице Таиланда в коме с лихорадкой денге (острое трансмиссивное вирусное заболевание - прим. ред.). Отмечается, что молодой человек повторно заболевает этим вирусом.
Известно, что состояние барнаульца по-прежнему тяжелое. Сейчас он находится в медикаментозной коме.
"По состоянию брата могу сказать только то, что кома медикаментозная, его вводят в это состояние, чтобы организм лучше справлялся, поэтому будем считать, что Гера просто спит. Конечно, хочется быстрее услышать радостные новости, но из таких состояний быстро не выходят, наверное, в нашем случае хорошо, что состояние стабильное и нет ухудшений. Что касается врачей, то видно, что после всех наших обращений внимание к Герману стало более пристальным", — сообщает сестра Германа Полина.
Также девушка отмечает, что внешне кажется, что отек и желтизна стали поменьше. Однако пока нет анализов и ответа врача. "Так что непонятно, как реагировать на эту информацию, будем надеяться, что она объективная", — добавляет сестра барнаульца.
В настоящее время перевезти Германа Григорьева в Россию не представляется возможным. Врачи в Таиланде говорят, что пациент может не перенести транспортировки.
Семья пыталась связаться с разными инстанциями, но помощь предложили только от представительства МИД России в Барнауле.
Комментарии
А государству в лице Путина наплевать на своего гражданина?
Обязательно в каждой новости политику приплетать?
Гражданин я так понимаю уже много лет живет там и не платит налоги нашему государству, плюс гражданин не оформил там медицинскую страховку.
Если он там по путевке, то где мед страховка?! Доп страхование стоит плюсом 1000 рублей всего лишь к стоимости путевки, при этом ты застрахован на 40000 долларов. Что-то развод какой-то
Если он там по путевке, то где мед страховка?! Доп страхование стоит плюсом 1000 рублей всего лишь к стоимости путевки, при этом ты застрахован на 40000 долларов. Что-то развод какой-то
Потому что он там живет, а не по путевке.
На 30 тыс.долл. минимальная страховка при туристическом выезде за границу. Это больше 2 млн. руб.
В настоящее время перевезти Германа Григорьева в Россию не представляется возможным. Врачи в Таиланде говорят, что пациент может не перенести транспортировки.
похоже на развод на деньги. Можно ведь консилиум собрать с российскими врачами-пусть оценят состояние.Возможно,что он прекрасно перенесет транспортировку. А дома,как говорится,и стены помогают. а так-мать без жилья вобще останется.
Что он там делал, в Таиланде-то, если второй раз заболел? На ПМЖ?
Направьте самолет МЧС и вывезите парня!
04.2018 10:54
Злая гостья
Что он там делал, в Таиланде-то, если второй раз заболел? На ПМЖ?
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Да. Шесть лет там живет и работает.
Вывезти куда? Он в Таиланде живет.
"Яркий, жаркий, твой — таким представляется многим россиянам отдых в Таиланде. В этой экзотической, но уже такой "родной" для наших соотечественников стране круглый год лето и праздник. Но также там много опасностей, о которых туристы часто даже не хотят задумываться. В том числе это комары — переносчики страшных болезней.
Вряд ли задумывался о них и Герасим Григорьев, уроженец Барнаула, который в последние годы жил в Таиланде."
Т.е. пока жив, здоров, можно гадить с высокой колокольни на страну и особенно Президента, а как только приспичило, так давай, родина выручай? Двойственные стандарты. Хочешь жить и работать за границей, не будучи дипломатом и т.п. государственным человеком - позаботься о собственной безопасности.
Человек живет в Тае, и пренебрегает страхованием здоровья и жизни. Заболел во второй раз. Одного раза ему было недостаточно. Мне кажется он взрослый человек, и обязан отвечать за свои поступки.
Тут предложения посыпались: вывезти бортом МЧС, Путину плевать на гражданина.
А давайте вообще всем всё прощать и помогать?
Давайте я возьму штук 5 кредитов и скажу, что мне нечем отдавать, пускай мне простят. Чё, Путину денег жалко что-ли?
Направьте самолет МЧС и вывезите парня!
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Ага, три раза! Он по своей воли покинул пределы РФ и жил там. Он сам решил не платить за страховку. Ну взрослы же человек, сам принимал такие решения, а не путен.