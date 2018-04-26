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Спорткомплекс "ТЕМП" – современные площадки для различных мероприятий

, ИА "Амител"
В Барнауле появилось отличное место для комплексного проведения мероприятий различного характера

Планируете спортивное мероприятие, фестиваль или концерт? Обучение региональных сотрудников? Или любую иную масштабную встречу? Теперь для этого есть более чем подходящее место – новый спортивный комплекс "ТЕМП". Это комфортная и отвечающая всем требованиям большой организационной задачи площадка.

Все, что необходимо, собрано в одном месте. Организаторам мероприятий не нужно нести дополнительных транспортных расходов или отдельно решать вопрос о заселении и питании гостей в случае долговременного пребывания. Все участники заезда смогут посещать мероприятия, жить и питаться в одном месте, что очень удобно и рационально.

Спорткомплекс "ТЕМП" предлагает к услугам гостей:

- современные и просторные спортивные залы площадью от 160 до 265 квадратных метров, оснащенные по последнему слову техники — автономным кондиционированием, спортивным покрытием, раздевалками и душевыми;

- крытый футбольный манеж, позволяющий организовывать масштабные события круглогодично, расположен рядом с комплексом;

- медицинский центр;

- конференц-зал, оснащенный всем необходимым для проведения деловых встреч;

- кафе-столовая, предлагающее разнообразное и вкусное питание;

- гостиница вместимостью до 73 гостей;

- банно-оздоровительный комплекс.

Так, помимо спортивных событий, комплекс "ТЕМП" отлично подойдет для мероприятий разного рода: например, для организации летнего детского досуга, обучающих встреч (тренингов, семинаров, тимбилдинга — командообразования в коллективе) и многого другого. Это особенно удобно, если планируется мероприятие с участием региональных сотрудников, жителей других городов, которых необходимо собрать в одном месте.

Экономить время и средства теперь вполне реально, решая вопрос об организации различных событийных встреч. Подробности и дополнительная информация – по указанному телефону компании.

Спортивный комплекс "ТЕМП":
г. Барнаул, Балтийский 1-й проезд, 9
8 (3852) 506–140
Сайт компании

На правах рекламы
Автор:
Коммерческий отдел Commerce +7 (3852) 59 44 66

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