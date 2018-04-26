Планируете спортивное мероприятие, фестиваль или концерт? Обучение региональных сотрудников? Или любую иную масштабную встречу? Теперь для этого есть более чем подходящее место – новый спортивный комплекс "ТЕМП". Это комфортная и отвечающая всем требованиям большой организационной задачи площадка.
Все, что необходимо, собрано в одном месте. Организаторам мероприятий не нужно нести дополнительных транспортных расходов или отдельно решать вопрос о заселении и питании гостей в случае долговременного пребывания. Все участники заезда смогут посещать мероприятия, жить и питаться в одном месте, что очень удобно и рационально.
Спорткомплекс "ТЕМП" предлагает к услугам гостей:
- современные и просторные спортивные залы площадью от 160 до 265 квадратных метров, оснащенные по последнему слову техники — автономным кондиционированием, спортивным покрытием, раздевалками и душевыми;
- крытый футбольный манеж, позволяющий организовывать масштабные события круглогодично, расположен рядом с комплексом;
- медицинский центр;
- конференц-зал, оснащенный всем необходимым для проведения деловых встреч;
- кафе-столовая, предлагающее разнообразное и вкусное питание;
- гостиница вместимостью до 73 гостей;
- банно-оздоровительный комплекс.
Так, помимо спортивных событий, комплекс "ТЕМП" отлично подойдет для мероприятий разного рода: например, для организации летнего детского досуга, обучающих встреч (тренингов, семинаров, тимбилдинга — командообразования в коллективе) и многого другого. Это особенно удобно, если планируется мероприятие с участием региональных сотрудников, жителей других городов, которых необходимо собрать в одном месте.
Экономить время и средства теперь вполне реально, решая вопрос об организации различных событийных встреч. Подробности и дополнительная информация – по указанному телефону компании.
Спортивный комплекс "ТЕМП":
г. Барнаул, Балтийский 1-й проезд, 9
8 (3852) 506–140
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