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Риелтор из Сочи Максим Коломейцев, который утверждал, что едва не полетел на Ан-148, разбившемся в Подмосковье, не покупал билет на этот рейс. Об этом пишет РИА "Новости", ссылаясь на программу "Первая передача" на НТВ.
Мужчина прославился после катастрофы самолета Ан-148 "Саратовских авиалиний", который летел из Москвы в Орск. По словам предпринимателя, он купил билеты на злополучный рейс, однако изменил дату вылета за несколько дней до трагедии.
Канал НТВ направил официальный запрос в "Саратовские авиалинии", чтобы выяснить, бронировал ли риелтор билеты на день крушения самолета. В компании ответили отрицательно. В справке за подписью гендиректора авиаперевозчика сказано: "Согласно данным системы бронирования, билет на имя Коломейцева Максима Владимировича на перевозку рейсом 6B-703 по маршруту Москва (Домодедово) — Орск 11 февраля 2018 года не оформлялся".
Мужчина в свое оправдание продемонстрировал выписку из банка, где было сказано о покупке билета на самолет на сумму 10 тысяч 576 рублей. При этом в ней было также сказано, что билет был куплен на рейс из Шереметьево, хотя разбившийся Ан-148 вылетал из Домодедово.
Самолет Ан-148 "Саратовских авиалиний" пропал с радаров 11 февраля спустя несколько минут после вылета из Домодедово. Его обломки нашли возле деревни Степановское Раменского района Подмосковья. Авиакатастрофа унесла жизни 71 человека. Никто из находившихся на борту людей не выжил.
Комментарии
Риэлтор - это уже диагноз, так что ничего удивительного.
Очередная самопиарная болоболка
Гнида и рожа мерзкая
71 человек погиб, а об этой новости не было ни написано ни сказано!
-?? спал пол года что-ли!
3.04.2018 10:56
- гость -
вот такие как ты и устраивают клавиатурные бои в сети.
разберись прежде, чем кукарекать
Очередной хайпожёр.
Сколько такой пены на трагедиях всплывает.