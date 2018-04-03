Фото: Екатерина Смолихина/Amic.ru
Замначальника ГУ МЧС по Алтайскому краю Андрей Нейман рассказал о проверках, которые проводятся в торговых центрах региона после трагедии в кемеровском ТЦ "Зимняя вишня".
По его словам, в данный момент проверки мест массового пребывания людей по поручению Генпрокуратуры проводит прокуратура Алтайского края.
"К проверкам в обязательном порядке привлекают специалистов и МЧС, и Роспотребнадзора, и Росгвардии. Каждый занимается своим направлением. Росгвардия, например, проверяет работу ЧОП. МЧС – состояние автоматических систем обнаружения, тушения и оповещения людей о пожаре; внутренний противопожарный водопровод; наличие путей эвакуации; материалы, которые используются на путях эвакуации и прочее", — уточнил Андрей Нейман.
Для того, чтобы предметно проверить крупный ТЦ по линии МЧС, необходимо один-два дня.
В ГУ МЧС по региону добавляют, что время проверки зависит от того, сколько этажей в здании и каковы его характеристики.
Кроме состояния автоматических систем обнаружения, тушения и оповещения людей о пожаре, специалисты от МЧС проверяют знания ответственных за пожарную безопасность торговых центров, их умение пользоваться первичными средствами пожаротушения.
Затем, согласно процедуре, материалы проверки направляются в прокуратуру, на которую и возложены функции по контролю за устранением выявленных нарушений.
В спасательном ведомстве также указывают, что проверки уже выявили нарушения правил пожарной безопасности в торгово-развлекательных центрах Алтайского края. В частности, несоответствия необходимым нормам выявлены в крупнейшем барнаульском ТРЦ "Арена". По результатам проверок в отношении владельцев и арендаторов ТРЦ будут приняты меры прокурорского реагирования.
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