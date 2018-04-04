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Ежедневник: чем запомнилось 4 апреля

, ИА "Амител"
 
ежедневник
4 апреля в истории Барнаула, России и мира

Праздники

Ежегодно 4 апреля отмечается весьма и весьма необычный праздник – Всемирный день крысы (World rat day). Его начали отмечать с 2003 года. Идея столь неординарного праздника принадлежит американским крысоводам. Они решили почтить своих любимцев, декоративных крыс. Позже эту идею подхватили и в других странах. Дату выбрали не случайно. В этот день, 4 апреля, начал работу самый старый интернет-ресурс, посвященный декоративным крысам.

А еще 4 апреля во многих странах мира отмечается День святого Исидора — покровителя интернета, который в 1998 году был санкционирован папой Иоанном Павлом II. Однако официально святой покровитель интернета ещё не утверждён. Католическая церковь избрала его покровителем интернета, основываясь, прежде всего, на том, что Всемирная сеть — это огромная сокровищница практических и теоретических человеческих знаний.

Кроме того, на 4 апреля приходится Международный день просвещения по вопросам минной опасности и помощи в деятельности, связанной с разминированием.

Отмечать такой праздник предложила Генеральная ассамблея ООН. Соответствующая резолюция № A/RES/60/97 постановила отмечать его каждый год 4 апреля.

События

В этот день в 1719 году в России началось строительство Ладожского канала. А в 1753-м указом императрицы Елизаветы Петровны в Российской империи отменили смертную казнь.

В 1833 году в Петербурге вышла газета с рекламой романа Пушкина "Евгений Онегин". Газета "Северная пчела" сообщила читателям: "Поспешаем известить любителей отечественной словесности, что "Евгений Онегин", коего главы изданы были отдельными книжками, нынче отпечатаны особо, вполне. Радуемся за всех читателей".

Этот день памятен для жителей Лос-Анджелеса. Именно 4 апреля 1850 года он стал городом.

А 86 лет назад, 4 апреля 1932 года, американский ученый Чарльз Глен Кинг впервые выделил витамин C (аскорбиновую кислоту). Доказано, что этот витамин важен для жизнедеятельности человеческого организма. Он играет основную роль в образовании коллагена, который необходим для роста и восстановления клеток ткани, десен, кровеносных сосудов, костей и зубов, а также способствует усвоению организмом железа.

Алтайский край

Ровно год назад, 2 апреля 2017 года, алтайские энергетики получили премию общественного признания за доблестное поведение. В ноябре 2016 года две бригады Крутишинского и Шелаболихинского участков электросетей прошли 20 километров в 35-градусный мороз, чтобы восстановить электроснабжение в домах села Макарово. Причиной повреждения на высоковольтной линии электропередачи стали аномальные морозы. Более 600 жителей деревни остались без электричества.

Дни рождения

В этот день родились:

- Майн Рид (1818 г.), английский писатель. Он написал около 60 произведений, среди которых "Всадник без головы", "В поисках белого бизона" и другие.

- Антонина Яковлевна Колотилова (1890 г.), певица, исполнительница русских народных песен, организатор и художественный руководитель Северного русского народного хора. Автор сборника "Северные русские народные песни". Лауреат Сталинской премии.

- Юрий Алексеевич Васнецов (1900 г.), книжный график и живописец. Автор ярких иллюстраций к книжкам для детей.

- Андрей Арсеньевич Тарковский (1932 г.), кинорежиссёр, сценарист, народный артист РСФСР.

- Илья Рахмиэлевич Резник (1938 г.), поэт-песенник ("Маэстро", "Старинные часы", "Скрипач на крыше", "Яблони в цвету"), народный артист России.

Народный календарь

В этот день Православная церковь чтит память священномученика Василия Анкирского, который жил в четвертом веке.

В народе Василий получил множество прозвищ, и все они связаны с наступлением теплых и солнечных дней. Уже вовсю стучит капель, и люди прежде так и говорили: "Задолбил зиму Василий Капельник".

Хозяйки в этот день пекли калачики, символизирующие солнце. Приготовить угощение можно и сегодня, это несложно. Понадобится: 200 г сливочного масла, одно яйцо, один желток, две ложки дрожжей, девять ложек молока и две ложки сахара, все смешать и добавить столько муки, чтобы тесто не приставало к столу.

Из этого теста надо налепить калачиков, посыпать их изюмом, положить на противень и дать подняться, а после этого смазать взбитым яйцом и запекать.


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