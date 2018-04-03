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Российский премьер-министр Дмитрий Медведев подписал постановление, которое обязывает банки иметь кредитный рейтинг, присвоенный по национальной рейтинговой шкале кредитным рейтинговым агентством, для принятия их гарантий налоговыми органами в целях обеспечения уплаты налогов. Об этом во вторник, 3 апреля, пишет ТАСС, ссылаясь на сайт правительства.
"Подписанным постановлением установлено дополнительное требование — наличие кредитного рейтинга, присвоенного банку по национальной рейтинговой шкале кредитным рейтинговым агентством", — цитирует агентство текст пояснительной записки к документу.
Подчеркивается, что подобные рейтинги дают возможность оценивать кредитоспособность банков. Таким образом, принятое решение поспособствует стабильности рынка банковских гарантий, а также расширению их использования как надежного обеспечительного инструмента.
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