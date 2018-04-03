Их меньше с каждым годом. А мы все больше ощущаем, как они нам необходимы, их рассказы, их свидетельства, их оценки и взгляды.
Им нельзя солгать — проведшие рядом со смертью долгие месяцы и годы, они знают правду. Нельзя сослаться на "условия" — каждый из них сотни раз совершал невозможное.
Они знают, что по-настоящему ценно, и еще могут напомнить нам об этом.
В 2018 году мы будем отмечать 73-ю годовщину Победы в Великой Отечественной войне. И Amic.ru продолжает работу над фотопроектом "Лица Победы. Таких людей больше не будет."
Мы публикуем портреты и воспоминания ветеранов о той суровой эпохе, а также воспоминания их близких. Возможно, эти записи помогут нашему поколению хоть немного почувствовать то, что испытывали наши деды, вспомнить, в чем заключаются настоящие ценности жизни, помогут нам стать лучше.
Мы приглашаем всех читателей Amic.ru принять участие в этом проекте. Запишите рассказы и воспоминания живущих рядом с вами победителей Великой Отечественной и пришлите нам на почту news@amic.ru. или напишите, как мы можем с ними связаться. Поделитесь с нами воспоминаниями о героях вашей семьи или коллектива. Давайте вместе создадим виртуальную Книгу памяти героев Великой Отечественной войны.
Это нужно нам. Это необходимо нашим детям.
Комментарии
"Это нужно нам. Это необходимо нашим детям." - согласна с этими словами. Наши дети должны знать о героях, о той войне.