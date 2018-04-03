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Полицейские выясняют обстоятельства мошенничества, в результате которого неизвестные путем обмана похитили у барнаульской пенсионерки 400 тысяч рублей. Об этом пишет пресс-служба ГУ МВД России по Алтайскому краю.
По предварительным данным, пожилая женщина в одной из соцсетей познакомилась с мужчиной. Он представился ей иностранцем, проживающим в Израиле. После долгого общения путем переписки в соцсети знакомый предложил жительнице Барнаула выйти за него замуж. Злоумышленник убедил ее, что готов прилететь в РФ на самолете и забрать женщину в свою страну, но только после того, как уладит финансовые проблемы. Он попросил у пенсионерки взаймы денег, пообещав вернуть все после приезда в Россию.
Женщина доверилась "жениху" и перевела деньги на указанный им счет. После этого злоумышленник удалил свою страницу в соцсети. Пострадавшая поняла, что ее обманули, и обратилась в полицию.
Стражи порядка возбудили уголовное дело по факту мошенничества. Злоумышленнику грозит до пяти лет лишения свободы.
Правоохранители продолжают устанавливать обстоятельства произошедшего.
Комментарии
Сколько годов невестушке?)
Бабки!!! Совсем глупые? Кому мы нужны в наши 55+? Только детям, пока кормим их да за внуками смотрим.
гы гы гы, это любоф
Иждивенцев и лодырей родили и вырастили. Как же они будут жить теперь без Вас когда помрете.
У бабушки, наверное, дети есть и внуки, как не стыдно
Кому не стыдно? Мошеннику который развел старую драную курицу? Или старой драной курице должно быть стыдно? Откуда у нее стыд если ума нет!
У одного Барнаульского ветерана ВОВ миллион две тетки вытянули. Никому это не надо.