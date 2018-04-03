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Рубцовчанин перевозил пакет с марихуаной под капотом автомобиля

, ИА "Амител"
По данному факту возбуждено уголовное дело

Фото: 22.мвд.рф

Полицейские в Рубцовске задержали водителя автомобиля, под капотом которого был обнаружен пакет с марихуаной.

Как сообщили в ГУ МВД по Алтайскому краю, экипаж ГИБДД обеспечивал безопасность дорожного движения на окраине города. Полицейские обратили внимание на автомобиль, который двигался по полевой дороге.

"Экипаж проследовал за ним. По требованию полицейских водитель остановил транспортное средство. В ходе осмотра автомобиля под капотом был обнаружен и полиэтиленовый пакет с веществом растительного происхождения, которое, согласно проведенному исследованию, является наркотическим средством "марихуана" массой 190 граммов", — уточняют в полиции.

В результате правоохранители задержали водителя — мужчину 1984 года рождения, который пояснил, что коноплю он собирал на пустыре для собственного потребления.

По данному факту возбуждено уголовное дело.

Автор:
Александр Шелягин Главный редактор службы новостей (8-3852) 59-44-66

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Комментарии

3.04.2018 11:47
ИГ

Мария-ра в сговоре с Рубцовчанином. перевозил то в пакете мария-ра.

0  0
3.04.2018 11:48
- гость -

"В ходе осмотра автомобиля под капотом был обнаружен...", а инспектор, что сквозь капот увидел? Требование открыть багажник, двери, капот и т.д. уже относится к досмотру!

0  0
3.04.2018 12:04
- гость -


3.04.2018 11:48
- гость -

О, любитель доказывать свою точку зрения по роликам ютуба)))
"Причина остановки" ))))

0  0
3.04.2018 12:22
Карл

"По требованию полицейских водитель остановил транспортное средство. В ходе осмотра ..."
------
Причина остановки, основания для досмотра какие? По моему сотрудники превысили полномочия.

0  0
3.04.2018 13:03
- гость -

не мог нормально спрятать, что за люди...

0  0
3.04.2018 13:38
iOne

Вообще парадокс: пока она растёт у вас у забора-это сорняк. Если вы её сорвали и понесли допустим на мусорку то это уже хранение и транспортировка и лет 7 с чифиром и нардами ручной работы.

0  0
3.04.2018 13:45
- гость -

3.04.2018 12:22
Карл
т.е., тебе как бы все равно, кого этой дрянью травить будут? причиноостановщик хренов.

0  0
3.04.2018 14:02
Filin

петрушка то кудрявая

0  0
3.04.2018 14:06
Карл

"т.е., тебе как бы все равно, кого этой дрянью травить будут? причиноостановщик хренов."
------
Гражданин Хренов, всё должно быть в рамках закона. Типичный случай сбора конопли для личных нужд. Это не барыга и не наркобарон никакой. Лоха задержали. Этой дрянью, кстати, никого не травят, так как отравиться ей очень сложно.
Это вам не кокаин центнерами по дипломатическим каналам перевозить

0  0
3.04.2018 14:10
- гость -


3.04.2018 12:04
- гость -
Ошибаетесь про ютюб, знаю законы из первоисточников.
Ну а раз мой комент поставил Вас в такой тупик, понятно, что Ютюб это ваше познание законов!

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