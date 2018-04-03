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В Роструде напомнили, что из-за празднования Первомая (День Весны и Труда) первая рабочая неделя следующего месяца в стране будет длиться всего два дня — четверг, 3 мая, и пятница, 4 мая. Об этом пишет "Интерфакс".
Агентство уточняет, что праздник в 2018 году приходится на вторник. Поэтому праздничные выходные начнутся в воскресенье, 29 апреля, и пройдут до среды, 2 мая, включительно. Понедельник, 30 апреля, будет нерабочим днем, так как на него перенесен выходной с субботы, 28 апреля. 2 мая станет выходным за счет переноса на него праздничного выходного дня с 7 января этого года, который приходился на воскресенье, подчеркнули в ведомстве.
Таким образом, первая рабочая неделя у россиян будет двухдневной.
В связи с празднованием Дня Победы переносов не будет. По данным Роструда, праздник "разделит" рабочую неделю на две части — 7 и 8 мая (понедельник и вторник) и 10 и 11 мая (четверг и пятница). При этом предпраздничный рабочий день — вторник, 8 мая, будет короче на 1 час.
В связи с празднованием 12 июня Дня России, который в текущем году приходится на вторник, у россиян будет три выходных дня подряд — с воскресенья, 10 июня, по вторник, 12 июня, включительно. В ведомстве добавили, что понедельник, 11 июня, будет выходным за счет переноса выходного дня с субботы, 9 июня.
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