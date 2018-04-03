Фото: altai-krai.sledcom.ru
Новый заместитель появился у руководителя управления Следственного комитета по Алтайскому краю Евгения Долгалева — на этот пост назначен выпускник юридического факультета Томского госуниверситета Александр Жеребцов.
Назначение было санкционировано приказом председателя Следственного комитета Александра Бастрыкина от 2 апреля.
Александр Александрович Жеребцов в 2003 году окончил юридический факультет Томского государственного университета. После вуза занимал должности старшего следователя, следователя по особо важным делам прокуратуры Бийска. С 2007 по 2011 год руководил Белокурихинским межрайонным следственным отделом СУ СК при прокуратуре Российской Федерации по Алтайскому краю, а затем, до 2016 года, возглавлял этот же отдел, но в условиях, когда СКР стал самостоятельной структурой. В 2016 году Александр Жеребцов был назначен руководителем отдела процессуального контроля следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю. Награжден памятной медалью Следственного комитета РФ "300 лет первой следственной канцелярии", медалью "За безупречную службу" III степени.
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