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В Новосибирске Центральный районный суд признал виновным местного жителя Сергея Горяинова в заведомо ложном сообщении об акте терроризма. Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры.
Уточняется, что инцидент произошел в ночь на 16 января текущего года. Мужчина выпивал в гостях у соседки и решил позвонить в полицию с заявлением о заложенной взрывчатке в квартире дома №30 на Ипподромской. На место сразу же выехал экипаж группы задержания. По словам бойцов Росгвардии, звонивший мужчина находился в квартире на несколько этажей выше "заминированной".
Подчеркивается, что мужчина признал свою вину по предъявленному обвинению, пояснив, что своей шуткой хотел проверить реакцию правоохранителей на звонок.
Суд назначил новосибирцу наказание в виде одного года ограничения свободы. Приговор еще не вступил в законную силу.
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