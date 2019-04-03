Фото: popmech.ru

3 апреля отмечается день рождения мобильного телефона. В 1973 году американский изобретатель Мартин Купер представил первый в мире мобильный телефон. Он был длиной 25 см и весил около 849 граммов.

Через 10 лет Motorola выпустила модель DynaTAC 8000X. Девайс работал без подзарядки целый час и хранил в памяти 30 номеров абонентов. Компания Nokia в 1992-м наладила производство первых устройств, имеющих способность передавать сигнал в GSM-сетях.

Какие же необычные и странные телефоны выпустили в 21 веке, смотрите в нашей фотоленте.