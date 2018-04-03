Фото: nn-now.ru
Российский лидер Владимир Путин во вторник, 3 апреля, посетит турецкую столицу с рабочим визитом, где проведет переговоры с коллегами из Турции и Ирана по двусторонней повестке и сирийскому урегулированию. Об этом сообщает "Интерфакс".
Подчеркивается, что это первая зарубежная поездка главы государства после его переизбрания на пост лидера страны 18 марта.
Визит продлится два дня. Во вторник, 3 апреля, на повестке двусторонняя российско-турецкая тематика. В этот день пройдет седьмое заседание Совета сотрудничества высшего уровня под председательством российского и турецкого президентов. Кроме этого, Путин и Реджеп Тайип Эрдоган поучаствуют в видеоконференции по случаю запуска строительства АЭС "Аккую".
Основными темами предстоящих российско-турецких переговоров станут урегулирование сирийского кризиса, военно-техническое сотрудничество, включая ускорение поставок Анкаре ЗРС С-400, существующие ограничения в торговле, среди которых поставки томатов и другое.
Помощник главы государства Юрий Ушаков накануне визита президента в Анкару рассказал, что "нынешнему заседанию Совета предшествовала беспрецедентная серия контактов между президентами России и Турции".
Он отметил, что по итогам заседания совета, как сказал Ушаков, будут подписаны документы, пять из которых уже согласованы, в том числе: меморандум о сотрудничестве в области связи и информационных технологий, меморандум о сотрудничестве в области социальной политики прав женщин, семьи и детей, межведомственный меморандум о сотрудничестве в области спорта, а также два соглашения по линии Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ).
4 апреля в турецкой столице пройдет саммит РФ, Турции и Ирана по сирийской проблематике.
Комментарии
В Нашем приаритете биться до последнего потрона за турецкие памидоры и пальмовое масло, пративные бульбашские и хохляцкие сыры в игнор!
ускорение поставок Анкаре ЗРС С-400
---------------
Вова где твоя совесть? Они же из этого оружия наших же лётчиков и будут сбивать.
Как это симваличьно совершыть первый дружественный визит не в стан Наших врагов, а в стан друзей, которые сначала пытались Нас обмануть, поставляя Нам некачественные помидоры.
кошмар
"нынешнему заседанию Совета предшествовала беспрецедентная серия контактов между президентами России и Турции"
-------
Дык вовану уже контактировать особо не с кем. Вот и "дружит" с такими же пересидентами.
Помидорные вояки отписались.