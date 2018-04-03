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Полиция в Барнауле задержала женщину, которую подозревают в угрозе убийством, сообщили в ГУ МВД по региону.
В правоохранительном ведомстве уточняют, что в полицию обратилась жительница Индустриального района. Заявительница рассказала, что в гости к ней пришла родственница, находящаяся в состоянии алкогольного опьянения. Визитерша предложила выпить.
"Как установили полицейские, когда хозяйка квартиры ответила отказом, злоумышленница взяла кухонный нож и стала угрожать потерпевшей. Подозреваемая была задержана сотрудниками правоохранительных органов и доставлена в территориальный отдел полиции для дальнейшего разбирательства", — добавляют в ГУ МВД.
По данному факту возбуждено уголовное дело об угрозе убийством. Правоохранители выясняют все обстоятельства произошедшего.
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