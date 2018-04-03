Фото: vk.com/barneos22
Подробности аварии с участием двух пассажирских автобусов, произошедшей на проспекте Ленина в Барнауле 3 апреля, сообщили в городской ГИБДД.
Как сообщила порталу Amic.ru представитель Госавтоинспекции, ДТП произошло у здания №113 в 11:45. "За медицинской помощью обратились семь человек, осмотрены на месте, не госпитализированы", — добавила собеседница.
По факту ДТП проводится проверка, выясняются все обстоятельства.
Комментарии
Олень за рулём маршрутки как всегда.
Насаются как будто им с утра жопу финалгоном намазывают.
Подскажите, пожалуйста, а скогая, стгаговщики приезжали уже? Нет? Не против, я тут полежу немного....