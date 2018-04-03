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Сотрудники СК раскрыли всю цепочку причастных к теракту в петербургском метро, который произошел ровно год назад. Об этом пишет РИА "Новости", ссылаясь на официального представителя Следственного комитета Светлану Петренко.
Уточняется, что сотрудникам ведомства вместе с ФСБ удалось установить заказчика, организатора и исполнителей преступления.
По словам Петренко, теракт совершили участники радикального исламистского сообщества, которые даже не были знакомы между собой. Они вели общение только в мессенджере.
Представитель СК отметила, что несколько преступников были обнаружены благодаря анализу так называемых электронных следов, которые остаются при подобных способах связи.
Петренко отметила, что в ходе расследования были арестованы одиннадцать человек. Следствие практически завершено.
Напомним, теракт произошел ровно год назад на перегоне между станциями "Сенная площадь" и "Технологический институт-2" петербургского метро. Жертвами взрыва стали 16 человек, включая террориста-смертника Акбаржона Джалилова. Позднее на станции "Площадь Восстания" нашли еще одну самодельную взрывчатку, ее обезвредили.
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