Фото: algre.livejournal.com, fishki.net
Представить современного ребенка без гаджета практически невозможно. Социальные сети, всевозможные ролики на YouTube, игры и приложения – всё это сейчас захватило детей.
И сегодня, 4 апреля, в День интернета, Amic.ru решил вспомнить, каким же было детство, когда Всемирной сети не существовало.
Комментарии
Классные фото,особенно где с прищепками)
А сейчас растут тепличными,избалованными дососедами.
Детство без интернета - это был настоящий АД! Даже врагу такого не пожелаю!
4.04.2018 09:53
Петя
Дядя Петя, ты - *далее по тексту СОВЕТСКОГО фильма*.
Люблю злить таких обиженных жизнью))) Любое упоминание о жизни в СССР выключает в них мозг. ))) ЭСКИМО ПО 15КОПЕЕК!!! КВАРТПЛАТА 3РУБЛЯ!!! )))
Вычитал у Проханова: "Они гурьбой отправились в ресторан, где ужинал авторитет преступного мира Шакро молодой. Кроме него за столом сидели Шакро пожилой, Шакро среднего возраста, Шакро благочестивый, Шакро милостивый, Шакро эрудированный, Шакро богобоязненный и другие. Все они прежде играли в футбольной команде за тбилисское "Динамо", а после российско-грузинской войны переехали в Петербург и занимались благотворительностью."
Вот такие вещи сочиняет человек у которого в детстве не было интернета...
4.04.2018 10:01
- гость -
Ничего не понимаю, что хотел сказать-то???
Когда детство без интернета из детей вырастают гопники, алкаши и наркоманы.
половина фоток - американские! Зачем?
Когда детство без интернета из детей вырастают гопники, алкаши и наркоманы.
Толи дело вы, гламурные гомики, лайкаете друг дружку.
Чтобы позлить пионеров )))
Петька, не нагнетай
4.04.2018 10:06
Петя
Когда детство без интернета из детей вырастают гопники, алкаши и наркоманы.
Чё ты сказал?! Аааа?! За слова отвечаешь?!
Нет конечно, что я дурак за твои слова отвечать!
" Сам с собой ты ведёшь беседу ?"
это было серое и грустное детство 90-е.. еда по талонам.. денег нет... одежда одна на почти всех.. гулять не в чем
Дочери 7 лет, она пытается в голове уложить летоисчисление. Из истории хорошо знает про динозавров, древнего человека и современный мир.
Спрашиваете меня:
- Мама а когда крестный был маленький он играл в майнкрафт?
Крестный мой двоюродный брат на 10 лет младше.
- Нет доченька майнкрафта тогда еще не было
- А ты в детстве играла?
- Когда я была маленькая домашних компьютеров еще не было (нет были конечно, не такая я старая, первый компьютер я в школе на информатике увидела)
У дочки большие глаза:
- ну хоть планшеты были?
- нет конечно- я
- телефоны?
-только проводные-я
Дочь думала думала:
- И чем вы занимались тогда? - с надеждой в голосе - охотились на динозавров?
А сейчас растут тепличными,избалованными дососедами
вы сами их такими сделали
куда не глянь младенцы с рождения с телефонами и планшетами
мамашкам проще сунуть гаджет что бы не орал
4.04.2018 13:28
- гость -
Бойан, древний как кал мамонта.
Потом эти дети выросли и развалили Ссср, сказав своим детям мы такой ад недопустим!
4.04.2018 10:10
- гость - Толи дело вы, гламурные гомики, лайкаете друг дружку.
А разве это плохо?! Лишь бы не было войны!
4.04.2018 13:40
- гость -
Потом эти дети выросли и развалили Ссср
Это не дети развалили СССР, а их папы и мамы.
PS Кто голосовал за Борьку-алкаша?
Бойан, древний как кал мамонта. и че
Хорошее детство. В Париже.
PS Кто голосовал за Борьку-алкаша?
как и за Медвепута аналогично
Они то здесь причём???
Детство у всех счастливое, почти у всех, а вот с возрастом отношение у некоторых к прошлому меняется. По своему опыту жизненному считаю, что завистливые нытики, особенно те, кому вечно мало денег, всегда ноют про тяжёлое детство и неважно какой статус у этих людей, им просто всегда мало.
+100500
Я знаю даже где они собираются - на ФанкоБаксе!
А я там бываю, но у меня детство радостное было.
Не верю!