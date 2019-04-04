Четверг, 4 Апрель, 07:13

Мобильная версия
Реклама на сайте

Опросы

Спецпроекты

ЦБ РФ
$ 65,16
€ 73,17
Обь
107см +30

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Мусорная реформаКоммунальные аварии в Барнауле Парламент Алтайского края
Новости

Детство без интернета, каким ты было

, ИА "Амител"
Вспоминаем, что такое бесконечное уличное веселье и настоящий досуг

Фото: algre.livejournal.com, fishki.net

Представить современного ребенка без гаджета практически невозможно. Социальные сети, всевозможные ролики на YouTube, игры и приложения – всё это сейчас захватило детей. 

И сегодня, 4 апреля, в День интернета, Amic.ru решил вспомнить, каким же было детство, когда Всемирной сети не существовало. 

Материалы по теме

 

Автор:
Екатерина Смолихина Фотокорреспондент 89293224430

Смотрите также
Партнёры
Смотрите также
Загрузка...

Комментарии

4.04.2018 09:31
- гость -

Классные фото,особенно где с прищепками)
А сейчас растут тепличными,избалованными дососедами.

0  0
4.04.2018 09:53
Петя

Детство без интернета - это был настоящий АД! Даже врагу такого не пожелаю!

0  0
4.04.2018 10:01
- гость -

4.04.2018 09:53
Петя
Дядя Петя, ты - *далее по тексту СОВЕТСКОГО фильма*.
Люблю злить таких обиженных жизнью))) Любое упоминание о жизни в СССР выключает в них мозг. ))) ЭСКИМО ПО 15КОПЕЕК!!! КВАРТПЛАТА 3РУБЛЯ!!! )))

0  0
4.04.2018 10:01
Ханс

Вычитал у Проханова: "Они гурьбой отправились в ресторан, где ужинал авторитет преступного мира Шакро молодой. Кроме него за столом сидели Шакро пожилой, Шакро среднего возраста, Шакро благочестивый, Шакро милостивый, Шакро эрудированный, Шакро богобоязненный и другие. Все они прежде играли в футбольной команде за тбилисское "Динамо", а после российско-грузинской войны переехали в Петербург и занимались благотворительностью."

Вот такие вещи сочиняет человек у которого в детстве не было интернета...

0  0
4.04.2018 10:02
Петя

4.04.2018 10:01
- гость -

Ничего не понимаю, что хотел сказать-то???

0  0
4.04.2018 10:06
Петя

Когда детство без интернета из детей вырастают гопники, алкаши и наркоманы.

0  0
4.04.2018 10:08
- гость -

половина фоток - американские! Зачем?

0  0
4.04.2018 10:10
- гость -

Когда детство без интернета из детей вырастают гопники, алкаши и наркоманы.

Толи дело вы, гламурные гомики, лайкаете друг дружку.

0  0
4.04.2018 10:10
Ханс

Чтобы позлить пионеров )))

0  0
4.04.2018 10:12
Ханс

Петька, не нагнетай

0  0
4.04.2018 11:00
- гость -

4.04.2018 10:06
Петя
Когда детство без интернета из детей вырастают гопники, алкаши и наркоманы.

Чё ты сказал?! Аааа?! За слова отвечаешь?!

0  0
4.04.2018 12:58
Петя

Нет конечно, что я дурак за твои слова отвечать!

0  0
4.04.2018 13:13
гость

" Сам с собой ты ведёшь беседу ?"

0  0
4.04.2018 13:26
- гость -

это было серое и грустное детство 90-е.. еда по талонам.. денег нет... одежда одна на почти всех.. гулять не в чем

0  0
4.04.2018 13:28
- гость -



Дочери 7 лет, она пытается в голове уложить летоисчисление. Из истории хорошо знает про динозавров, древнего человека и современный мир.

Спрашиваете меня:

- Мама а когда крестный был маленький он играл в майнкрафт?

Крестный мой двоюродный брат на 10 лет младше.

- Нет доченька майнкрафта тогда еще не было

- А ты в детстве играла?

- Когда я была маленькая домашних компьютеров еще не было (нет были конечно, не такая я старая, первый компьютер я в школе на информатике увидела)

У дочки большие глаза:

- ну хоть планшеты были?

- нет конечно- я

- телефоны?

-только проводные-я

Дочь думала думала:

- И чем вы занимались тогда? - с надеждой в голосе - охотились на динозавров?

0  0
4.04.2018 13:30
- гость -

А сейчас растут тепличными,избалованными дососедами
вы сами их такими сделали
куда не глянь младенцы с рождения с телефонами и планшетами
мамашкам проще сунуть гаджет что бы не орал

0  0
4.04.2018 13:33
- гость -


4.04.2018 13:28
- гость -


Бойан, древний как кал мамонта.

0  0
4.04.2018 13:40
- гость -

Потом эти дети выросли и развалили Ссср, сказав своим детям мы такой ад недопустим!

0  0
4.04.2018 14:08
Петя

4.04.2018 10:10
- гость - Толи дело вы, гламурные гомики, лайкаете друг дружку.

А разве это плохо?! Лишь бы не было войны!

0  0
4.04.2018 14:10
Ханс

4.04.2018 13:40
- гость -
Потом эти дети выросли и развалили Ссср

Это не дети развалили СССР, а их папы и мамы.

PS Кто голосовал за Борьку-алкаша?

0  0
4.04.2018 14:12
- гость -

Бойан, древний как кал мамонта. и че

0  0
4.04.2018 14:36
- гость -

Хорошее детство. В Париже.

0  0
4.04.2018 14:50
- гость -

PS Кто голосовал за Борьку-алкаша?
как и за Медвепута аналогично

0  0
4.04.2018 14:54
- гость -

Они то здесь причём???

0  0
4.04.2018 16:11
- гость -

Детство у всех счастливое, почти у всех, а вот с возрастом отношение у некоторых к прошлому меняется. По своему опыту жизненному считаю, что завистливые нытики, особенно те, кому вечно мало денег, всегда ноют про тяжёлое детство и неважно какой статус у этих людей, им просто всегда мало.

0  0
4.04.2018 16:23
Питрович

+100500

Я знаю даже где они собираются - на ФанкоБаксе!

0  0
4.04.2018 18:57
- гость -

А я там бываю, но у меня детство радостное было.

0  0
5.04.2018 08:05
Станиславской

Не верю!

0  0
Загрузка...
Войти     Зарегистрироваться
Имя

Архив новостей
< апрель 2019  
пн вт ср чт пт сб вс
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30               
07:03
Огромную квартиру с сауной и теплыми полами продают в Бийске за 13,5 млн рублей 0
06:48
Белокуриха предлагает сократить размер курортного сбора 0
06:32
Детство без интернета, каким ты было 28
06:17
Дожди и +18 градусов обещают в Алтайском крае 4 апреля 0
06:11
Грызут железо, видят сны и влюбляются: 22 удивительных факта о способностях крыс 1
06:01
Каким бы мог быть парк "Изумрудный" по новому проекту архитекторов 1
05:55
Украинский хлебозавод декоммунизировал свой черный хлеб 0
04:55
МИД оценил заявления постпреда США при НАТО по Керченскому проливу 0
03:45
Более половины российских детей до трех лет не обеспечены местами в яслях 0
02:25
"Роскосмос" показал отработку посадки на Марс "Казачка" 0
01:14
Ученые разработали способ борьбы с аритмией с помощью пучков света 0
00:14
Росстат дал оптимистичные пояснения к своей статистике о бедности в стране 0
23:28
Кокорину и Мамаеву продлили арест еще на полгода – до 25 сентября 0
23:22
Жителя Барнаула задержали за кражу новой обуви в торговом центре 0
23:02
Директор и бухгалтер алтайской компании наказаны за хитрые махинации с налогами 0
22:51
Зеленскому предсказали победу во втором туре с 49,4% голосов 0
22:28
Росгвардеец освободил от службы за 150 кг копченой рыбы и 90 кг красной икры 2
22:08
Песков не знает, почему россиянам не хватает денег на обувь 4
21:42
Законопроект, предполагающий новые санкции против России, внесли в Конгресс США 0
21:24
Алексей Панин рассказал, как дурачился с Булдаковым на съемках 0
21:08
Как Алексей Булдаков приезжал на Алтай 0
21:01
Житель Новоалтайска обвиняется в публичном унижении сотрудника Росгвардии 1
20:34
Опубликовано одно из последних выступлений Булдакова, на котором актер заплакал 0
20:24
Прокурору по делу Кокорина и Мамаева предоставили госзащиту 0
20:12
Стала известна дата прощания с Алексеем Булдаковым 0
19:48
Назван средний возраст начинающего предпринимателя в России 0
19:34
Росгвардия уволит сотрудника, своровавшего вещи из машин и печенье из магазина 1
19:08
Коротко о главном: паводок, интервью с Максимом Костенко и воздух на продажу
Портал Amic.ru предлагает подборку главных новостей за 3 апреля
19:03
Что случилось и почему умер Алексей Булдаков 1
18:47
Умер актер Алексей Булдаков – генерал из "Особенностей национальной охоты" 9
18:36
Путин на своем лимузине заехал прямо в цех нового завода по сборке Mercedes 8
18:24
Как добиться успеха: шесть советов от Алексея Смертина 3
18:14
Основатель "Озорной шишки" и его семья погибли в ДТП на Алтае 3
17:51
Голикова: "Смертность в 2018 году выросла в 32 регионах России" 8
17:34
Участок дороги в районе ВРЗ перекрыли в Барнауле на три недели 0
17:23
Россиянам напомнили о двух продолжительных праздниках в мае 1
17:14
Состав совета по реализации семейной политики утвердил губернатор Томенко 1
17:03
Бомбардировщики США отработали условные ядерные удары по России 6
16:48
Паводок на подходе: уровень рек в Алтайском крае приближается к критическому 1
16:32
"Руки Вверх": как выиграть билет на концерт легендарной группы 0
16:27
Москвич за 5 тысяч продал диван, в котором его отец хранил 175 тысяч на похороны 0
16:15
Экс-глава сельсовета на Алтае идет под суд по обвинению во взятке 0
16:02
Росстат заявил о рекордном росте высокопроизводительных рабочих мест 9
15:49
Законно ли отключать электричество в садоводствах на зиму: разъяснения УФАС 8
15:33
Алтайская семья из села несколько дней прожила в особняке на Рублевке 17
15:22
Правила расходования регионального маткапитала могут изменить на Алтае 0
15:11
Владелец автомойки в Барнауле пояснил, почему не успевает снести ее в срок 13
15:04
Стоп-кадр. Первые цветы в Барнауле весной 2019 1
15:02
Правительство не продлило соглашение о фиксировании цен на бензин и дизтопливо 4
14:56
"АлтайБаскет" дома разгромно проиграл тульскому "Арсеналу" 0

© ИА «Амител», 1999 — 2019
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, АМИТЕЛ ИА № ТУ 22 — 00695 от 14.08.2017 Управление Роскомнадзора по Алтайскому краю и Республике Алтай
Учредитель: ООО "Амител", Главный редактор: Оксана Бассауэр.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109
тел.: (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66, (7-385-2) 27-18-18
news@amic.ru

Провайдер — «Интелби»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.