Фото: algre.livejournal.com, fishki.net

Представить современного ребенка без гаджета практически невозможно. Социальные сети, всевозможные ролики на YouTube, игры и приложения – всё это сейчас захватило детей.

И сегодня, 4 апреля, в День интернета, Amic.ru решил вспомнить, каким же было детство, когда Всемирной сети не существовало.