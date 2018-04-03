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Уроженец Томска предстанет перед судом по обвинению в совершении мошенничества на сумму более 5,7 миллиона рублей, сообщает прокуратура Алтайского края.
44-летнему мужчине инкриминируют часть 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество, совершенное с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере).
Согласно версии следствия, в 2013 году между предприятием с государственным участием и юридическим лицом ООО "РемонтноСервиснаяКомпания", где обвиняемый является директором, был заключен договор на выполнение работ по расширению трасс воздушных линий электропередачи.
Объем работ предполагал валку деревьев, трелёвку и разделку древесины, расчистку просек от кустарника, утилизацию порубочных остатков.
"В действительности работы были выполнены иными лицами в рамках договоров аренды лесных участков, а обвиняемый документально представил все, таким образом, якобы его фирма провела необходимые мероприятия. В дальнейшем мошенническим путем получил от предприятия с государственным участием свыше 5,7 млн руб.", — уточняют в прокуратуре.
Расследованием уголовного дела занимались сотрудники краевого управления ФСБ России.
Сейчас уголовное дело направлено в Черемушкинский районный суд Москвы.
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