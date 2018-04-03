Фото: medialipetsk.ru
Специалисты Роспотребнадзора начали еженедельный мониторинг за нападениями клещей и инфекциями, которые передаются через их укусы. Об этом пишет "РГ", ссылаясь на ТАСС и пресс-службу ведомства.
Подчеркивается, что мониторинг ведется с 15 марта. На конец минувшего месяца в 24 российских субъектах в медучреждения обратилось порядка 450 пострадавших от укусов клещей, из которых около 220 — дети. В Роспотребнадзоре подчеркивают, что эти показатели ниже среднемноголетних.
В ведомстве добавили, что случаев заболеваний, передающихся при укусах клещей, не зарегистрировано.
Также сообщается, что от клещевого вирусного энцефалита привились порядка 500 тысяч человек. В Республике Крым, Краснодарском крае, Астраханской и Ростовской областях от опасных насекомых обработано свыше 215 га. Всего в текущем году акарицидные обработки запланированы на площади порядка 93 тысяч га.
Комментарии