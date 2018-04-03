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Правоохранители в Барнауле разыскивают очевидцев наезда автомобиля на пешехода — авария произошла еще 5 марта, сообщили в городской ГИБДД.
По данным Госавтоинспекции, ДТП случилось в 11:20 на улице Попова в районе дома №143.
"Произошло дорожно-транспортное происшествие – наезд на пешехода неустановленным автомобилем под управлением неустановленного водителя, который покинул место происшествия", — сообщают в ГИБДД об обстоятельствах произошедшего.
За данное правонарушение разыскивается автомобиль иностранного производства, в кузове светлого цвета с левосторонним расположением руля.
В ГИБДД добавляют, что государственный регистрационный знак разыскиваемой машины предположительно М197УК либо М197УН.
Граждан, располагающих какой-либо информацией по данному происшествию, просят сообщать по телефонам: (3852) 393-605, 393-544, 393-548 либо по тел. дежурной части: 391-090, 393-555 или 02.
Комментарии
Проснулись!? Через два дня уже месяц будет с прошедших событий.
"...неустановленным автомобилем под управлением неустановленного водителя...",
"...знак разыскиваемой машины предположительно М197УК либо М197УН..." - что то я не понял, а ГИБДД по номеру уже не в состоянии определить водителя?
14:39, ну так номера то два. Сложно же определить кто из них
да уж информация о авто, а 197 в номере скорее всего москва( а не цифры номера, а то бы уж нашли
Все авто с похожими параметрами и похожими номерами проверили и у всех алиби?
ну так номера то два. Сложно же определить кто из них
Кому предъявить то? Поди нужны какие то показания,доказательства, что бы определить какой именно автомобиль совершил это дтп?