В рамках благотворительного марафона "Спасибо за Победу" заработал новый сервис по сбору пожертвований через SMS-сообщения на короткий номер 3434.
Цель марафона — оказать поддержку и помощь ветеранам Барнаула. На собранные средства мы сформируем продуктовые наборы и адресно доставим ветеранам накануне празднования Дня Победы.
Чтобы помочь ветеранам, теперь достаточно отправить SMS на номер 3434 с кодовым словом "Ветерану" и суммой пожертвования через пробел. Например: "Ветерану 300", где 300 – сумма пожертвования.
В течение нескольких минут Вам придет SMS для подтверждения перевода. Чтобы подтвердить ваше желание перечислить средства, следуйте инструкциям в полученном SMS.
SMS доступно для отправки абонентам "Билайн", "Мегафон", МТС и "Теле2". Комиссия 0%.
Подробную информацию о минимальных и максимальных суммах перевода, отчете о собранных средствах, а также о требованиях к абонентам от операторов вы найдете на сайте нашего партнера – благотворительного фонда "Облака": fondoblaka.com/pozhertvovat
От каждого из нас требуется не так много усилий, чтобы проявить внимание и сделать жизнь этих героев более счастливой, подарив им частицу своего внимания и тепла!
Принять участие в благотворительном марафоне можно также следующим образом:
Вы можете закупить сами продуктовый набор по списку, который мы опубликовали в нашей группе во "ВКонтакте", и привезти его по адресам в Барнауле:
- пр. Социалистический, 109, офис FM-Продакшн, график работы с 9:00 до 18:00;
- ул. Гвардейская, 1/1, Медиагруппа FM-Продакшн, график работы с 9:00 до 18:00;
- ул. Горького, 45, 16 кабинет, благотворительный фонд "Облака", график работы с 9:00 до 18:00, суббота с 10:00 до 15:00.
Если у вас нет возможности самим купить продуктовый набор, то по реквизитам Медиагруппы можно совершить пожертвование любой суммы, которую вы посчитаете нужной, с сообщением: благотворительный марафон "Спасибо за Победу"!
Благотворитель может перечислить деньги на счет.
Для физических лиц:
№ карты: 676196000326113298
Счет получателя: 40817810002147813364
Банк получателя: ОТДЕЛЕНИЕ N 8644 ПАО СБЕРБАНК
г. БАРНАУЛ ИНН 7707083893
БИК 040173604
Кор/сч: 30101810200000000604
Код подразделения банка по месту ведения счета карты (для внутренних переводов) 44864402
Адрес подразделения Банка: г. Барнаул, ул. Кирова, 51а.
Получатель: Басина Наталья Борисовна
Назначение платежа: "Пожертвование для благотворительного марафона "Спасибо за Победу"
Яндекс-кошелек:
номер счета 410011846924384
Назначение платежа: "Пожертвование для благотворительного марафона "Спасибо за Победу"
Для юридических лиц:
ИП Басина Наталья Борисовна
ИНН: 222502342948
Банк: АЛТАЙСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8644 ПАО СБЕРБАНК Г. БАРНАУЛ
Р/сч: 40802810402000000188
Кор/сч: 3010181020000000604
БИК: 040173604
Получатель: Басина Наталья Борисовна
Назначение платежа: "Пожертвование для благотворительного марафона "Спасибо за Победу".
Комментарии
Уже ветеранам на продукты собираем. Великая держава
позорище.
Я не знаю, кому вы собираете деньги, но если к началу войны "ветерану" было хотя бы 16 лет, то сейчас ему 93. Много ещё таких? И кто такая Басина? Хороший способ заработка нашли? Реальных Ветеранов в крае по пальцам одной руки пересчитать можно и оказывать помощь конкретно им, а не переводить деньги в неизвестность.
Позорище.
Да и ветеранов уже не осталось почти, на картинках сплошь фейки
А вы уверены, что ветеранам на продукты, а не ИП Басиной на Лексус (Основной вид деятельности - Исследование конъюнктуры рынка)
Давно уж пора жуликам войну объявлять.
Басина, топай отсюда..
прокуратура куда смотрит!???
У нас День Победы теперь это день комерсов которые ленточки и наклейки продают. Это день ватников, которые вместо того чтобы прийти на могилки и помянуть дедов, привязывают их фотографии к палочке и таскают по городу.