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Сказать "Спасибо за Победу" просто: заработал новый сервис по сбору средств

, ИА "Амител"
Для перевода средств теперь можно воспользоваться коротким номером 3434

В рамках благотворительного марафона "Спасибо за Победу" заработал новый сервис по сбору пожертвований через SMS-сообщения на короткий номер 3434.

Цель марафона — оказать поддержку и помощь ветеранам Барнаула. На собранные средства мы сформируем продуктовые наборы и адресно доставим ветеранам накануне празднования Дня Победы.

Чтобы помочь ветеранам, теперь достаточно отправить SMS на номер 3434 с кодовым словом "Ветерану" и суммой пожертвования через пробел. Например: "Ветерану 300", где 300 – сумма пожертвования.

В течение нескольких минут Вам придет SMS для подтверждения перевода. Чтобы подтвердить ваше желание перечислить средства, следуйте инструкциям в полученном SMS.

SMS доступно для отправки абонентам "Билайн", "Мегафон", МТС и "Теле2". Комиссия 0%.

Подробную информацию о минимальных и максимальных суммах перевода, отчете о собранных средствах, а также о требованиях к абонентам от операторов вы найдете на сайте нашего партнера – благотворительного фонда "Облака": fondoblaka.com/pozhertvovat

От каждого из нас требуется не так много усилий, чтобы проявить внимание и сделать жизнь этих героев более счастливой, подарив им частицу своего внимания и тепла!

Принять участие в благотворительном марафоне можно также следующим образом: 

Вы можете закупить сами продуктовый набор по списку, который мы опубликовали в нашей группе во "ВКонтакте", и привезти его по адресам в Барнауле: 

  • пр. Социалистический, 109, офис FM-Продакшн, график работы с 9:00 до 18:00; 
  • ул. Гвардейская, 1/1, Медиагруппа FM-Продакшн, график работы с 9:00 до 18:00;
  • ул. Горького, 45, 16 кабинет, благотворительный фонд "Облака", график работы с 9:00 до 18:00, суббота с 10:00 до 15:00. 

Если у вас нет возможности самим купить продуктовый набор, то по реквизитам Медиагруппы можно совершить пожертвование любой суммы, которую вы посчитаете нужной, с сообщением: благотворительный марафон "Спасибо за Победу"!

Благотворитель может перечислить деньги на счет.

Для физических лиц: 

№ карты: 676196000326113298

Счет получателя: 40817810002147813364

Банк получателя: ОТДЕЛЕНИЕ N 8644 ПАО СБЕРБАНК

г. БАРНАУЛ ИНН 7707083893

БИК 040173604

Кор/сч: 30101810200000000604

Код подразделения банка по месту ведения счета карты (для внутренних переводов) 44864402

Адрес подразделения Банка: г. Барнаул, ул. Кирова, 51а.

Получатель:  Басина Наталья Борисовна

Назначение платежа: "Пожертвование для благотворительного марафона "Спасибо за Победу"

Яндекс-кошелек:

номер счета 410011846924384

Назначение платежа: "Пожертвование для благотворительного марафона "Спасибо за Победу"

Для юридических лиц:

ИП Басина Наталья Борисовна

ИНН: 222502342948

Банк: АЛТАЙСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8644 ПАО СБЕРБАНК Г. БАРНАУЛ

Р/сч: 40802810402000000188

Кор/сч: 3010181020000000604

БИК: 040173604

Получатель: Басина Наталья Борисовна

Назначение платежа:  "Пожертвование для благотворительного марафона "Спасибо за Победу".

Автор:
Коммерческий отдел Commerce +7 (3852) 59 44 66

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Комментарии

4.04.2018 07:42
- гость -

Уже ветеранам на продукты собираем. Великая держава

1  0
4.04.2018 07:47
Ируся

позорище.

1  0
4.04.2018 07:53
- гость -

Я не знаю, кому вы собираете деньги, но если к началу войны "ветерану" было хотя бы 16 лет, то сейчас ему 93. Много ещё таких? И кто такая Басина? Хороший способ заработка нашли? Реальных Ветеранов в крае по пальцам одной руки пересчитать можно и оказывать помощь конкретно им, а не переводить деньги в неизвестность.

1  0
4.04.2018 07:57
- гость -

Позорище.
Да и ветеранов уже не осталось почти, на картинках сплошь фейки

1  0
4.04.2018 08:04
- гость -

А вы уверены, что ветеранам на продукты, а не ИП Басиной на Лексус (Основной вид деятельности - Исследование конъюнктуры рынка)

0  0
4.04.2018 08:08
- гость -

Давно уж пора жуликам войну объявлять.

0  0
4.04.2018 08:14
- гость -

Басина, топай отсюда..

0  0
4.04.2018 08:29
гость

прокуратура куда смотрит!???

0  0
4.04.2018 08:36
- гость -

У нас День Победы теперь это день комерсов которые ленточки и наклейки продают. Это день ватников, которые вместо того чтобы прийти на могилки и помянуть дедов, привязывают их фотографии к палочке и таскают по городу.

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