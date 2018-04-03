Фото: Елена Демина / biwork.ru
В бийском бассейне "Дельфин" начал рушиться потолок. Об этом сообщает "Бийский рабочий".
Уточняется, что инцидент произошел на минувшей неделе прямо во время одной из тренировок. Издание отмечает, что в момент, когда с потолка в воду упал кусок конструкции, прорвав натяжной потолок, в бассейне находились дети.
Директор "Дельфина" Юрий Попов заявил, что никто в результате инцидента не пострадал. В тот же день руководство бассейна закрыло данную часть "Дельфина" для посещений. Об инциденте сообщили властям — чиновники администрации Бийска уже побывали в спортивном учреждении.
По данным газеты, часть спортивного комплекса продолжает работу, в частности, занятия ведутся в "сухом зале". Тренировки на воде, возможно, будут перенесены в другой городской бассейн.
Накануне, 2 апреля, эксперты "ПромГражданПроекта" оценили состояние конструкции здания. Специально к их приезду сотрудники бассейна вскрыли натяжной потолок, чтобы инженерам было проще изучить состояние потолка и кровли.
Издание добавляет, что здание бассейна построили в 1973 году.
Комментарии