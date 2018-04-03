Фото: последниеновости.рус
Барнаульцев приглашают на продовольственные ярмарки, которые пройдут в городе в канун Пасхи, 7 апреля.
"В продаже будет представлен широкий ассортимент продовольственных товаров: пасхальные куличи и другие кондитерские изделия, яйцо, мясо птицы, свинина и говядина, масло растительное, колбасные изделия, полуфабрикаты мясные, рыбопродукты, мука, сахар, овощи и другое", — информирует пресс-центр городской администрации.
Ярмарочные площадки будут работать с 10:00 до 14:00 по следующим адресам:
- Железнодорожный район — пр-кт Красноармейский, 131; пр-кт Ленина, 71;
- Индустриальный район — ул. 50 лет СССР, 51а;
- Ленинский район — пл. Народная;
- Октябрьский район — пр-кт Ленина, 152; ул.Титова, 9;
- Центральный район — пр-кт Красноармейский, 36; ул.Чайковского, 21.
Телефон для справок: 37-04-64 (администрация города).
Комментарии