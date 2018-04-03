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ФСБ пресекла попытку передать иностранцам секретные военные карты

, ИА "Амител"
Не уточняется, спецслужбам какой страны задержанные намеревались передать секретные документы

Фото: rnbee.ru

В Свердловской области, Омске и Крыму силовики разоблачили попытку передачи иностранцам секретных военных карт. Об этом пишет РИА "Новости" со ссылкой на свердловское управление ФСБ.

Данных о том, где служат или работают задержанные — трое россиян и один украинец, нет. Также не сообщается, спецслужбам какой страны они планировали передать секретные данные.

"Одновременно по местам проживания трех граждан России и гражданина Украины в Екатеринбурге, Симферополе и Омске проведены оперативно-розыскные мероприятия, в ходе которых изъяты электронные и бумажные копии секретных топографических карт Генштаба ВС РФ", — цитирует агентство пресс-релиз.

Передачу секретных военных карт получилось предотвратить. При этом уголовное дело решили не возбуждать, а просто ограничились предупреждением о "недопустимости действий, подпадающих под статьи УК "Государственная измена" и "Шпионаж".

Все задержанные признали, что создавали угрозу безопасности РФ, и "отказались от совершения подобных поступков в дальнейшем". Подчеркивается, что один из них до этого привлекался к ответственности за госизмену. Не уточняется, был ли он осужден.

Автор:
Александр Вилисов Редактор новостей +7 (3852) 59 44 66

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Комментарии

3.04.2018 14:41
- гость -

У них ещё поди дома и Google Earth установлен был?

0  0
3.04.2018 14:45
- гость -

Передачу секретных военных карт получилось предотвратить. При этом уголовное дело решили не возбуждать, а просто ограничились предупреждением о "недопустимости действий, подпадающих под статьи УК "Государственная измена" и "Шпионаж".

охох

0  0
3.04.2018 15:20
точный

наверное была карта Алтайского края иначе бы посадили

0  0
3.04.2018 15:26
Дядька

"Подчеркивается, что один из них до этого привлекался к ответственности за госизмену."

"При этом уголовное дело решили не возбуждать, а просто ограничились предупреждением"
Или лыжи не едут, или....

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