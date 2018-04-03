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В Свердловской области, Омске и Крыму силовики разоблачили попытку передачи иностранцам секретных военных карт. Об этом пишет РИА "Новости" со ссылкой на свердловское управление ФСБ.
Данных о том, где служат или работают задержанные — трое россиян и один украинец, нет. Также не сообщается, спецслужбам какой страны они планировали передать секретные данные.
"Одновременно по местам проживания трех граждан России и гражданина Украины в Екатеринбурге, Симферополе и Омске проведены оперативно-розыскные мероприятия, в ходе которых изъяты электронные и бумажные копии секретных топографических карт Генштаба ВС РФ", — цитирует агентство пресс-релиз.
Передачу секретных военных карт получилось предотвратить. При этом уголовное дело решили не возбуждать, а просто ограничились предупреждением о "недопустимости действий, подпадающих под статьи УК "Государственная измена" и "Шпионаж".
Все задержанные признали, что создавали угрозу безопасности РФ, и "отказались от совершения подобных поступков в дальнейшем". Подчеркивается, что один из них до этого привлекался к ответственности за госизмену. Не уточняется, был ли он осужден.
Комментарии
У них ещё поди дома и Google Earth установлен был?
Передачу секретных военных карт получилось предотвратить. При этом уголовное дело решили не возбуждать, а просто ограничились предупреждением о "недопустимости действий, подпадающих под статьи УК "Государственная измена" и "Шпионаж".
охох
наверное была карта Алтайского края иначе бы посадили
"Подчеркивается, что один из них до этого привлекался к ответственности за госизмену."
"При этом уголовное дело решили не возбуждать, а просто ограничились предупреждением"
Или лыжи не едут, или....