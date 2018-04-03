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Житель Барнаула получил реальный срок лишения свободы за приобретение наркотических средств и езду в состоянии наркотического опьянения.
Как сообщили в краевой прокуратуре, обвиняемый заказал для себя наркотическое средство посредством интернета. Затем он получил СМС о нахождении запрещенного вещества, приехал на улицу Пушкина, поднял наркотик с земли и сел в свой автомобиль.
Вскоре мужчину задержали полицейские, которые обнаружили, что мужчина находится в состоянии наркотического опьянения.
В надзорном ведомстве уточняют, что обвиняемый имел неснятые и непогашенные судимости за незаконное приобретение и хранение наркотических средств, а также управление автомобилем в состоянии опьянения. Преступления он совершил, находясь на условном сроке отбывания наказания.
В итоге суд приговорил его к полутора годам колонии-поселения.
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