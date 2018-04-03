Фото: novosti-dny.ru
Поиски 15-летней девочки-подростка ведут волонтеры в Барнауле — жительница краевой столицы пропала в конце февраля.
Ориентировку на школьницу опубликовали волонтеры в сообществе "Лиза Алерт". Уточняется, что она ушла в школу 26 февраля и не вернулась.
Особые приметы: пирсинг на нижней губе.
Приметы пропавшей: рост 168 сантиметров, телосложение среднее, волосы черные до плеч, глаза карие.
Была одета: коричневая шапка с ушками, черная куртка, черные джинсы, черные бутсы.
Комментарии
район то какой??
Да какая уже разница какой район, больше месяца прошло.
Фото.приметы где? ФИО где?
3.04.2018 15:13 если разницы нет че искать тогда??
Пошел хватать всех невысоких девчонок с пирсингом и силой тащить в полицию.
А как иначе без фото?
Тысячи кандидаток ходят по городу.
Всех потащу!
больше месяца уже нет?????????????????
На Лизе-Алерт по ссылке вся информация.
Амик то ли боится фото размещать, то ли просто не уважает читателя, заставляя его бегать по ссылкам и добывать самостоятельно информацию.