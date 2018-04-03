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Депутаты Заксобрания Свердловской области приняли во вторник, 3 апреля, поправку к областному закону о выборах органов местного самоуправления, изменяющую порядок избрания главы Екатеринбурга. Об этом пишет ТАСС.
С 2010 года в городе действовала система прямых выборов мэра. Согласно принятым поправкам, главу города будут избирать депутаты гордумы из числа кандидатов, которых предложит конкурсная комиссия.
За законопроект проголосовали 42 депутата, против - четыре, воздержавшихся не было.
С инициативой, которая отменяет прямые выборы главы города, выступил губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев. 2 апреля в городе прошел митинг против отмены выборов мэра.
Агентство уточняет, что в 2010 году в Екатеринбурге была введена система управления, при которой жители города избирают мэра, который является председателем городской думы. Администрацией города руководит нанятый по контракту сити-менеджер. В данный момент мэром города является Евгений Ройзман, администрацией руководит Александр Якоб.
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