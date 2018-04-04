В день главного христианского праздника, 8 апреля, в храме апостола и евангелиста Иоанна Богослова в Барнауле пройдет Пасхальный фестиваль. Он будет посвящен главному символу Пасхи – расписным яйцам, выставка которых и состоится перед грядущим Воскресением Христовым.
Экспозиция будет представлена из 20 яиц, изготовленных на предприятии "БКЖБИ-2", которое входит в группу компаний "Союз". Посетители выставки смогут увидеть пасхальные яйца, раскрашенные самым удивительным способом - яркими узорами и увлекательными орнаментами, а также разнообразными сюжетами.
Стоит отметить, что в начале этого года ИСК "Союз" запустила конкурс среди организаций. Его суть заключалась в том, чтобы как можно интереснее и красивее расписать большое пасхальное яйцо. Как отметили в компании "Союз", результат превзошел все ожидания и выставка восхитит посетителей умениями конкурсантов, работы которых можно назвать настоящими произведениями искусства.
"Мы рады видеть всех, кто решит провести этот чудесный воскресный день с нами. Пасхальный фестиваль – мероприятие для нашего города уникальное. Пасха – это праздник, который несет в себе мир, единение. В каждом поздравлении люди желают друг другу любви, покоя в семье, мира в доме. Мы хотим, чтобы все присутствующие на фестивале почувствовали, как мы их ценим и уважаем. Поэтому особенно приятно, что откликнулось так много желающих организаций, которые удивительным образом расписали пасхальные яйца. Мы с радостью представим их на празднике. Давайте будем больше общаться, знакомиться друг с другом, чтобы каждый житель нашего города, района ощущал, что он часть одной большой семьи", – отметил генеральный директор ИСК "Союз" Владимир Отмашкин.
Компания "Союз" приглашает всех жителей Барнаула и гостей краевой столицы на Пасхальный фестиваль-2018. Место проведения: храм апостола и евангелиста Иоанна Богослова, расположенный по адресу г. Барнаул, Ул. Шумакова, 25 а. Гостей фестиваля также ждут сладкие угощения, горячий чай и культурная программа с коллективами русского народного творчества. Начало праздника в 12 часов.
Телефон Отдела продаж ИСК "Союз": 8 (3852) 58-10-58
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