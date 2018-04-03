Фото: omskregion.info
Садоводческие автобусные маршруты начинают работу в Барнауле с 21 апреля, проинформировали в пресс-центре городской администрации.
Согласно постановлению, подписанному главой краевой столицы Сергеем Дугиным, с 21 апреля по 21 октября в барнаульские садоводства будут организованы регулярные перевозки пассажиров и багажа по следующим маршрутам: №23, №111, №112, №112т, №113к, №114, №118, №119, №123, №124, №124к, №125, №126, №151.
Кроме того, будет увеличено количество автобусов по маршруту №149, популярному у барнаульских дачников.
В мэрии подчеркивают, что пассажирам будет предоставлено право проезда по проездным билетам и персональным транспортным картам.
Расписание автобусов для дачников в городской администрации обещают опубликовать позже.
Комментарии
Будет вам огород, если снег сойдёт....
картоху в снег сожать будем))
на сад на автобусе? с дуба рухнули?
Наконец-то нашим детям будет проще.
ну не у всех дедушек и бабушек есть автомобили и не все из них уже могут продлить права
да, на их пенсию права не продлишь, это пол года копить нужно
да, на их пенсию права не продлишь, это пол года копить нужно
Не надо ля ля. Медкомиссию могут не пройти-это да. А денег на замену ВУ не так много и надо.
если по честному то не много
а в реале дороже
а в реале дороже
Чтобы не выглядеть балаболом, скалькулируйте затраты и выложите цифры. Сам менял 2 года назад ВУ. 100 рублей фото на медсправку, по 300 рублей в психоневрологическом диспансере и наркологическом, 2000 рублей госпошлина и 1050 рублей за медкомиссию. Медкомиссию можно было пройти дешевле, но решил не бегать по этажам в обычной поликлинике и прошел медцентре около дома.