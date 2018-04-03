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Минувшие выборы главы государства были самыми чистыми в российской истории. Такое заявление сделал президент Владимир Путин на встрече с руководителем ЦИК Эллой Памфиловой, пишет РИА "Новости".
Путин поблагодарил Памфилову и членов Центризбиркома, работавших в ходе избирательной кампании. "Это была большая общенациональная работа, очень важная для страны. По общему мнению, эта работа проведена на самом высоком не только техническом, но и организационном уровне. Как многие уже сказали, наверное, это были самые прозрачные, самые чистые выборы в истории нашей страны", — цитирует агентство слова президента, приведенные на сайте Кремля.
Памфилова сообщила, что на выборах работала многослойная система фильтров, которая помогла предотвращать и не допускать всякого рода нарушения. Она подчеркнула, что в мире нет аналогов таким "беспрецедентно открытым" выборам. "Видеонаблюдение, включая ТИКи, QR-кодирование, "Мобильный избиратель"; и наша информационно-разъяснительная работа", — перечислила Памфилова используемые техники.
По словам главы ЦИК, для общественных наблюдателей были созданы максимально прозрачные условия. "Всё было открыто максимально. Никогда такого не было, и нигде в мире нет аналогов, чтобы в территориальных избирательных комиссиях стояло видеонаблюдение, чтобы протокол осуществлялся, QR-кодирование тоже, практически во всех комиссиях компьютеры стояли. То есть это впечатляюще", — подчеркнула Памфилова.
В заключение она отметила, что на выборах присутствовало свыше полутора тысяч международных наблюдателей, почти полмиллиона — из РФ.
Комментарии
Вот иногда бы лучше промолчать)
да, самые честные,чистые и непорочные
врёт, как дышит...
ой народ, хватит вам уже.
вам лапшу на уши навешали во времена перестройки что выборы фальсифицируются, вы и верите до сих пор. если бы реально выборы бы были подтасованы то вас бы и звать не кто не стал на выборы, отмени ли бы да и всё. а вы всё думаете что вас наёдывают.
я и онлайн подсчёт смотрел, и с людьми общался, и в большинстве все за путина голосовали.
так что не надо ля ля
3.04.2018 15:49
- гость -
Скажи это врачам, специально приезжавшим в больницу в вскр в день выборов, ибо обязали.
А тем кто голосовал за путена надо теперь молчать и радоваться при любом повышении цен.
опять путаете тёплое с мягким. цены повышает не путин. путин ваши жопы от америкосоосов и фашитомеркель с укропами прикрывает. а в это время бизнествари делают свои тёмные делишки
16:04, а чем путин от бизнестварей отличается?
Царь хороший-бояре дрянь ))) А так у нас всё хорошо, даже отлично,- смеясь сказали: Васильева (та которая танцует и рисует), б/у министр обороны, .....
опять путаете тёплое с мягким. цены повышает не путин. путин ваши жопы от америкосоосов и фашитомеркель с укропами прикрывает. а в это время бизнествари делают свои тёмные делишки
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себя они прикрывают, что бы под международный суд не уйти. За то что творят...