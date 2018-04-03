Еще один крупный свинокомплекс планирует запустить в Ребрихинском районе предприятие "Барнаульский пищевик". На сегодняшний день в селе Паново произведена оценка затрат, необходимых для строительства. Новый современный свинокомплекс появится на площадке, ранее принадлежавшей обанкротившейся компании "Альтаир-Агро". Проект, в который собственник планирует вложить около 300 млн рублей, может быть реализован в течение 2018-2019 годов.
"Мы, безусловно, рассматриваем этот проект как вклад в экономику Алтайского края, в его продовольственную безопасность, — говорит руководитель компании "Барнаульский пищевик" Павел Крайняк. – Наш свинокомплекс в селе Клочки выходит на мощность 5,2 тысячи тонн свинины в год. Проект в селе Паново добавит к этому еще 2 тысячи тонн высококачественной экологически чистой продукции. В этой связи очень важна поддержка правительства региона. Мы в полной мере осознаем социальную ответственность предприятия перед коллективом и поддерживаем тесные связи с властями Ребрихинского района, помогаем, в меру возможностей, с решением насущных вопросов. Ведь в конечном итоге забота о будущем наших работников и их детей – это формирование нового поколения тружеников. Есть уверенность, что мы здесь всерьез и надолго".
Пока идет строительство в Паново, свинокомплекс в Клочках выходит на проектную мощность. Открытый в феврале цех убоя и разделки замкнул производственную цепочку в компании "Барнаульский пищевик". Для Клочков это "градообразующее предприятие". Большинство из 270 сотрудников – местные жители, достойные специалисты. Для тех, кто живет в Барнауле, организована доставка транспортом компании. Менее чем за год здесь дважды индексировали заработную плату. Когда произойдет запуск комплекса в Паново, рабочих мест станет еще на 40 больше.
"Создание комфортных условий повседневного труда для коллектива дорогого стоит. Ведь от этого зависит в том числе качество мясных продуктов, которые оказываются у нас на столе. Поэтому мы стараемся поддерживать наших работников и их семьи всеми возможными способами. Часто интересы компании тесно переплетены с их интересами. Например, когда многие из сотрудников свинокомплекса в Клочках сообщили, что являются владельцами земельных паев предприятия ООО "Боровлянское", которое обанкротилось вместе с "Альтаир-Агро", мы решили не оставаться в стороне от этой ситуации и стали участниками торгов, организованных Сбербанком, где вместе с сельхозтехникой продавались и права аренды участков. А ведь долгое время наши люди вместе с их паями были, что называется, между небом и землей. В скором времени, мы надеемся, они вновь обретут уверенность и честный доход от сдачи земли в субаренду эффективным земледельцам. А что касается интересов нашего предприятия, то мы надеемся, что на этих площадях будет выращиваться достаточно зерна для производства комбикормов, тем самым в полной мере реализовав принцип "от поля до прилавка", где "Барнаульский пищевик" контролирует качество и стабильность производимой продукции на всех этапах", — продолжает Павел Крайняк.
В рамках процедуры банкротства ООО "Боровлянское" имущество предприятия было выставлено на торги. В конкурсной массе находились и паевые договоры аренды на земли с физическими лицами. ООО "Барнаульский пищевик" выступило участником торгов по просьбе самих пайщиков, значительная часть которых – сотрудники свинокомплекса. На сегодняшний день передача прав аренды земельных участков новому владельцу не осуществлена. Оформлением необходимой документации занимается конкурсный управляющий, ведущий процедуру банкротства ООО "Боровлянское".
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