Фото: bel.ru
Жители Барнаула смогут пройти бесплатное диагностическое обследование на улице Мало-Тобольской во Всемирный день здоровья, 7 апреля, сообщили в пресс-центре городской администрации.
Специальная акция пройдет здесь с 11:00 до 14:00. Диагностику будут проводить специалисты краевого центра медицинской профилактики.
"Взрослых и детей обследуют для выявления факторов риска хронических неинфекционных заболеваний: гипертонической болезни, ишемической болезни сердца, сахарного диабета, ожирения, хронической обструктивной болезни легких и т. д.", — добавляют в мэрии.
Что касается спектра обследования, то в него входят:
- анализ крови: определение уровня холестерина и глюкозы в крови;
- пульсоксиметрия (измерение степени насыщения гемоглобина артериальной крови кислородом (сатурации) и частоты пульса);
- измерение роста, веса, объема талии, вычисление ИМТ;
- посещение офтальмолога: проверка внутриглазного давления;
- консультация врача центра здоровья (терапевта, педиатра).
Желающим попасть на прием специалиста в этот день необходимо иметь при себе паспорт, полис медицинского страхования и СНИЛС.
Комментарии
Раньше такими вещами в поликлинике занимались.
На улице будет проходить обследование?
обследование на улице Мало-Тобольской во Всемирный день здоровья