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Декретный отпуск для отцов собираются ввести в Белоруссии

, ИА "Амител"
Продолжительность отпуска составит не более 14 дней

Фото: mamaclub.kz

В Трудовом кодексе Белоруссии может появиться норма об обязательном для работодателя отцовском декретном отпуске сроком на две недели. Об этом пишет RT со ссылкой на РИА "Новости" и замглавы комиссии нижней палаты белорусского парламента по труду и соцвопросам Олега Левшунова.

"Поправки в Трудовой кодекс Белоруссии, которые сейчас готовятся к рассмотрению в парламенте в первом чтении, предполагают, что при рождении ребёнка и воспитании его в семье наниматель будет обязан при желании отца (отчима) предоставить ему отпуск без сохранения заработной платы", — цитирует издание слова Левшунова.

По его словам, отпуск будут предоставлять по письменному заявлению отца. Продолжительность отпуска составит не более 14 календарных дней.

Парламентарий добавляет, что введение нормы позитивно отразится на психологическом климате в семье.

Сейчас в Белоруссии отец может уйти в декрет, когда ребенок достигает трехлетнего возраста. При этом отпуск является оплачиваемым, и его могут предоставить, если мать ребенка не находится в декрете и вышла на работу раньше срока.

Автор:
Александр Вилисов Редактор новостей +7 (3852) 59 44 66

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