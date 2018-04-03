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Губернатор Алтайского края Александр Карлин в ходе заседания регионального правительства подчеркнул, насколько важно развивать практику предоставления государственных и муниципальных услуг в электронной форме.
Во время обсуждения этого вопроса глава края напомнил, что, согласно утвержденной президентом РФ Владимиром Путиным "дорожной карте", в текущем году доля госуслуг, осуществляемых в электронной форме, должна достичь 70%.
"Согласно данным Росстата, по итогам 2017 года мы обеспечили показатель 68,3%, что является вполне приличным результатом", — заметил губернатор, подчеркнув, что в данном случае край находится на третьем месте в Сибири и на 19-м в России.
"Мы наблюдаем очевидную тенденцию увеличения количества пользователей Единого портала госуслуг, растет и объем заказанных услуг и платежей, которые совершаются через этот портал. Регистрация жителей Алтайского края на госпортале — не самоцель. Задача в том, чтобы услуги через этот портал реально массово получало подавляющее большинство жителей нашего края", — цитирует главу региона пресс-служба краевого кабмина.
Также Александр Карлин остановился на том, что электронная форма оказания государственных и муниципальных услуг является мощным антикоррупционным фактором и свидетельством доверия в отношениях между гражданами и властью.
Комментарии
Опять должны......
Хотят всех под КОЛПАК посадить , а потом и управлять с пульта людской жизнью . Нажал кнопку - и нет человека , ни документов , ни денег - очень удобно .
опеть клястер
Да сколько можно ныть-то!!!!! Вам нравится стоять в очередях в паспортном столе, чтобы прописаться-выписаться, или в соцзащите, в ГИБДД? Ну стойте!!!! А я зарегистрировалась на госуслугах! Подала заявку на регистрацию, не выход из дома. В назначенное время приехала в выбранное МНОЙ отделение, 5 минут - и свободна. Госуслуги это удобно. А кому не нравится - да ради бога, ходите по страинке по кабинетам, таскайте килограммы бумаг!!!! Тратьте свое время
я вообще никуда не ездил, зарегился и всё, тогда ещё так можно было)
зарегился из дома, потом в мфц заскочил на пару минут, подписал бумагу и все.
3.04.2018 17:20
гость
не пользуйтесь ГОсуслугами . ВАМ не надо. И зп требуйте ТОЛЬКО наличкой, никаких карточек. И телефон выбросьте. И интернет отключите. А то не дай бог вас найдут и под колпак посадят. Вы ж капец как нужны там!!!
И зп требуйте ТОЛЬКО наличкой, никаких карточек. И телефон выбросьте. И интернет отключите
перечень не полный. также надо порвать, сжечь и съесть пепел паспорта, ВУ, медполиса, снилса и свидетельства о рождении детей (при наличии).
3.04.2018 17:58
- гость -
и документы на собственность...