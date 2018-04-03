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Посещаемость барнаульских ТЦ резко снизилась после пожара в кемеровской "Зимней вишне", жертвами которого стали 64 человека. Об этом пишет "Алтайская правда".
Уточняется, что в связи с пожаром в Сети распространился призыв бойкотировать посещение ТЦ 31 марта. Также в соцсетях предложили не посещать торговые центры в течение месяца, чтобы владельцы зданий задумались о пожарной безопасности мест массового скопления людей и проверили системы оповещения, пожаротушения, наличие открытых пожарных выходов.
По данным издания, 31 марта барнаульские ТЦ действительно были немноголюдными. Так, администратор торгового центра "Сити" заявила, что посетителей в этот день было меньше раза в три-четыре, чем за неделю до этого. Также она отметила, что посетители стали интересоваться пожарной безопасностью, а сотрудники ТЦ также начали показывать, какие в зданиях установлены датчики дыма, вытяжки и спринклеры. Кроме этого, в "Сити" подчеркнули, что персонал обучен тому, как действовать во время пожара.
В барнаульском ТЦ "Галактика" также было немноголюдно. Одна из посетительниц рассказала изданию, что старается не подниматься на верхние этажи торговых центров, находить пожарные выходы, а также не ходить в кинотеатры, расположенные в ТЦ.
По данным "АП", подростки, которые ранее любили заходить в ТЦ "Арена", перестали собираться в зданиях торговых центров большими компаниями.
Напомним, 30 марта на сайте алтайской прокуратуры были опубликованы первые результаты проверок соблюдения требований пожарной безопасности в местах массового скопления граждан. Так, бийская прокуратура нашла в большинстве проверенных ТРЦ нарушения пожарной безопасности как со стороны собственников комплексов, так и предпринимателей, арендующих в них помещения. Среди нарушений – загроможденные и узкие эвакуационные проходы, запертые эвакуационные выходы, неработающие системы автоматической пожарной сигнализации и другое. Наказание ждет пятерых владельцев и арендаторов торговых объектов.
Во время проверки ТЦ "Арена" были обнаружены неисправность системы пожаротушения, дымоудаления, блокировка эвакуационного выхода, отделка эвакуационных проходов горючими материалами и другие нарушения. В отношении виновных лиц будет принят комплекс мер реагирования. Также прокуратура собирается проверить организации и объекты культуры и спорта.
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