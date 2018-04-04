Почему весной снижается качество воды

Весной жители Барнаула и Алтайского края остро ощущают, насколько изменилось качество воды. Давайте разберемся, почему это происходит.
Река Обь – основной источник центрального водоснабжения – активно загрязняется талыми водами. За зиму на снежный покров постепенно оседают выхлопные газы, дым, сажа. Все это и еще скрытые под снегом мусор вместе с таянием снега попадает в акваторию Оби. Поэтому вода течет мутная, со специфическим вкусом и запахом.
Для борьбы с загрязнением воды используют реагенты и для обеззараживания хлор, который действительно уничтожает большинство опасных микробов. Однако хлорирование имеет серьезный недостаток: при взаимодействии с органическими веществами образуются побочные продукты, вредные для здоровья (хлороформ, дихлорбромметан и др.). Некоторые соединения с хлором имеют очень высокие температуры кипения и разложения, поэтому отстаивание и даже кипячение не могут удалить из воды все хлорсодержащие органические вещества.
Другая проблема, которая влияет на качество воды, – большая степень изношенности уличных сетей водоснабжения. Старение подземных трубопроводных коммуникаций ухудшает физико-химические показатели воды.
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