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Экс-губернатор Кемеровской области Аман Тулеев стал депутатом регионального парламента, сообщает "Коммерсант" со ссылкой на секретаря кузбасского избиркома Михаила Пименова.
Представитель избирательной комиссии уточнил, что решение о передаче мандата в Совете народных депутатов Кемеровской области Тулееву было принято 3 апреля.
"Это произошло в установленном законом порядке. Аман Гумирович в 2013 году возглавлял зарегистрированный список от партии "Единая Россия". В этом списке он находился до сего дня", — сказал Михаил Пименов.
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В СНДКО бывшему губернатору достался мандат депутата Ван Вай-Чена, ранее сложившего свои полномочия.
Напомним, что 1 апреля Аман Тулеев попросил президента России Владимира Путина об отставке. Также он обратился к кузбассовцам, заявив, что считает такое решение единственно верным.
Уход Тулеева с поста главы Кузбасса произошел на фоне трагедии в кемеровском ТЦ "Зимняя вишня", где произошел пожар, унесший жизни 64 человек.
Комментарии
Совести у него нет. Нормальный мужик повесился или бы застрелился давно.
Когда и на какой березе мы сможем тебя наблюдать?
сидел бы на пенсии, по миру поездил бы, денег у него завались, резиденция халявная, нет же.....