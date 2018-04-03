Фото: vk.com/barneos22
Автомобиль сбил девушку-пешехода на улице Попова в Барнауле во вторник, 3 апреля.
О ДТП сообщили очевидцы в паблике Barnaul 22. Автор заметки уточнил, что авария произошла неподалеку от "Фольксваген-центра".
В городской Госавтоинспекции порталу Amic.ru подтвердили факт ДТП, уточнив, что на месте работает экипаж ГИБДД. О состоянии пострадавшего пешехода не сообщается, информация уточняется.
Комментарии
переходить нужно когда убежден что машины остановились а не кидаться под них ..типа ну пешеходник же есть дайте водителям остановиться и не создать аварии