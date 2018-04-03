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Следственный комитет России (СК РФ) возбудил уголовное дело против главы МВД Украины Арсена Авакова за воспрепятствование свободному осуществлению россиянами избирательных прав на президентских выборах. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на официального представителя ведомства Светлану Петренко.
Следствие полагает, что Аваков давал указания сотрудникам МВД Украины, которые охраняли и обеспечивали безопасность российских дипучреждений в Киеве, Харькове, Одессе и Львове, не пропускать граждан РФ на избирательные участки.
Петренко подчеркивает, что в результате действий украинского министра и других лиц были грубо нарушены законные права и интересы граждан, которые гарантирует Конституция РФ.
"Положения статьи 12 УК РФ позволяют СК привлекать к уголовной ответственности в соответствии с российским законодательством иностранных граждан, совершивших преступления вне пределов России, если они направлены против интересов России либо граждан нашей страны", — цитирует агентство ее слова.
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