25 марта произошла чудовищная трагедия. В Кемерово во время пожара в торговом центре "Зимняя вишня" погибли 64 человека, в том числе 41 ребенок. После пожара по всей стране начались проверки торговых центров, в том числе и в Барнауле.

О том, как проходила инспекция, могли ли проверяющие "закрыть глаза" на недочеты и безопасны ли ТЦ краевой столицы для посещения, в прямом эфире программы "Тема дня" на радиостанции Эхо Москвы в Барнауле рассказали эксперты: помощник прокурора Октябрьского района Барнаула Ольга Ерина и старший инспектор отделения по Октябрьскому району ТО НД, замначальника ГУ МЧС по Алтайскому краю Дмитрий Нейман.

Беседовала Татьяна Гладкова.

Ведущая: Поручение проверить торговые центры по всей стране было дано практически на следующий день после трагедии. Когда начались проверки в Барнауле?

Ольга Ерина: Прокуратурой Октябрьского района по поручению Генпрокуратуры незамедлительно была проведена проверка в торговом центре "Пионер".

Отмечу, что проверки проводятся во всех торговых комплексах Барнаула, во всех местах массового пребывания людей, а также где организован досуг для детей. Проверка проводится с привлечением инспекторов пожарного надзора Октябрьского района Барнаула, инспекторов пожарной испытательной лаборатории Алтайского края.

Этот центр был выбран потому, что в Октябрьском районе это один из самых крупных ТЦ. Его массово посещает огромное количество людей, в том числе и несовершеннолетних. На четвертом этаже центра расположено много игровых зон, кинотеатр, где также постоянно присутствуют посетители.

Вед.: Нарушений было много выявлено?

О.Е.: Много. Как мелких, так и крупных.

Вед.: А можно сразу резюмировать? Безопасно ли сегодня посещать этот торговый центр: да или нет?

О.Е.: Посещать центр можно, однако нарушения есть. Некоторые нарушения можно устранить одним днем, на устранение других понадобится больше времени и существенные денежные затраты.

Дмитрий Нейман: Есть разные замечания. В настоящий момент в "Пионере" сотрудники Госпожнадзора (также были эксперты лаборатории) полностью проверили автоматическую систему оповещения, дымоудаление, сигнализацию и водяное пожаротушение. Замечания есть, но эти замечания режимного характера, так скажем. Все системы сработали, все функционирует, но есть небольшие замечания, которые быстро устраняются. Хорошо, что мы их выявили. У администрации и собственника есть возможность быстро устранить все замечания.

Вед.: Примеры нарушений можете привести?

Д.Н.: Есть нормативы по расстоянию одного датчика пожарной сигнализации до другого.

Мы даже провели пробное срабатывание водяного пожаротушения. Датчик сработал, вода пошла. Это самая надежная проверка.

О.Е.: Могу еще такой пример привести. На четвертом этаже торгового центра находится "зеркальный лабиринт". Он опасен тем, что если ребенок туда попадет, то случись что, ему очень сложно будет оттуда выбраться. Это первый момент. Второй — этот аттракцион изготовлен из очень горючих материалов. Он очень токсичен. Кроме того, этот лабиринт затрудняет движение к эвакуационному выходу.

Вед.: Что с этим лабиринтом теперь должны будут сделать?

О.Е.: В данном направлении прокуратурой Октябрьского района будут приняты меры прокурорского реагирования. Думаю, что либо менять место расположения данного лабиринта, либо убирать его, так как он изготовлен, повторюсь, из очень горючего материала.

В торговых залах с массовым пребыванием людей (площадью более 150 кв. метров) не предусмотрен второй эвакуационный выход из помещения. Это "Волшебный лес", "Детский мир", "Читай-город". Там должен быть второй эвакуационный выход, но его нет.

Д.Н.: Дополню. На всех торговых площадях от 150 квадратных метров должен быть предусмотрен второй выход. Не во всех торговых павильонах он есть. По поводу путей эвакуации. У нас во многих ТЦ такая автоматика стоит. Все эвакуационные выходы у нас закрыты на электромагнитные замки. То есть данная дверь срабатывает только при полном отключении здания от электричества либо по срабатыванию пожарной сигнализации. Но в правилах звучит, что двери эвакуационных выходов должны свободно открываться изнутри без ключа. Это и указано собственнику как замечание.

Вед.: Получается, что если бы 25 марта не произошла трагедия, то массовые проверки не начались бы и наши ТЦ работали бы с нарушениями. Как так получается? Когда центр вводили в эксплуатацию, его кто-то проверял. И противопожарную безопасность в том числе. Или проверки могло и не быть?

Д.Н.: Государственный пожарный надзор сейчас не ведет надзора за объектами капитального ремонта, реконструкции и строящимися зданиями и не участвует в наделе земельных участков. Этим занимается Госинспекция и другие ведомства.

Вед.: Это же нелогично. Речь идет о безопасности. Противопожарной безопасности.

Д.Н.: Я с вами соглашусь. И как должностное лицо, и как человек. Всегда проще любому инспектору вести надзор с нуля. Инспектор изначально знает проект, знает, какие материалы используются и другие нюансы. Он еще на стадии фундамента предусматривает, чтобы были выполнены все требования пожарной безопасности. И так же, как и ранее, надо участвовать в приемке объекта в эксплуатацию. То есть, уже зная, что все проконтролировано.

Вед.: Сегодня как раз принимается решение о том, чтобы вернуть госпожнадзор МЧС России в число ведомств и организаций, которые участвуют в согласовании документов на этапе проектирования, строительства, реконструкции и капитального ремонта зданий. Согласны с этой инициативой?

Д.Н.: В 2004 году нас убрали из Госкомиссии. Я соглашусь, что так будет лучше. Если нас вернут обратно.

Вед.: Получается, что с момента ввода торгового центра в эксплуатацию его могут три года не проверять?

О.Е: Раз в три года проходят проверки.

Д.Н.: Согласно 294-ФЗ, надзорные органы могут провести плановую проверку по истечении трех лет со дня последней плановой проверки юридического лица и по истечении трех лет с момента ввода объекта в эксплуатацию.

Вед.: Но наверняка есть лазейки, которые позволят эти три года без проверок продлить еще на три года.

Д.Н.: Да, организации находят такие лазейки. Например, если меняется собственник в течение последних месяцев (когда три года уже истекают), либо новое юридическое лицо открывается и становится также собственником. Лазейки есть.

Вед.: Но после того, что произошло в Кемерово, это должны "прикрыть". Хочется на это надеяться. Что касается горючих материалов, в этом плане все было в порядке?

Д.Н.: В плане проверок запрашиваем все сертификаты на отделочные материалы. Администрация ТЦ предъявила все необходимые документы на соответствие пожарной безопасности. Допустимо применять такие материалы. И в кинотеатрах, и по путям эвакуации.

Вед.: Есть еще один вопрос, который невозможно не задать. В торговых центрах, где будут проводиться проверки, скорее всего, найдутся нарушения. По крайней мере, вероятность этого высока. Но во многих центрах уже проводились проверки. И в том числе на пожарную безопасность. И кто-то их проводил. И разрешение на работу этих ТЦ все равно было выдано. О чем думать: кто-то закрыл глаза на нарушения? Или плохо проверяли? Или с момента последней проверки вдруг появились эти нарушения?

Д.Н.: Очень трудно ответить на этот вопрос. Возможно, это вина какого-то конкретного должностного лица либо… Не могу ответить.

Вед.: За нарушения, которые уже выявлены, какие санкции предусмотрены?

О.Е.: Конечно, те нарушения, которые были выявлены, уже усматривают признаки состава административного правонарушения. Это нарушения требований пожарной безопасности. Санкции следующие: на должностных лиц – от 6 до 15 тысяч рублей, на юридических лиц – от 150 до 200 тысяч рублей.

Вед.: Суммируются нарушения, или всего 200 тысяч рублей штрафа придется заплатить?

О.Е.: Нет. Это одна санкция.

Вед.: Сколько времени дается на устранение нарушений?

О.Е: Все зависит от замечаний. Есть те, которые можно устранить в течение двух-трех дней. Другие занимают гораздо больше времени.

Вед.: О закрытии ТЦ речи не идет, в это время торговый центр будет работать?

Д.Н: Выявлены замечания не такие, чтобы закрывать ТЦ. Администрация ТЦ также подошла с пониманием. Они старались устранять замечания даже по ходу проверки.

Хотелось бы отметить очень плохие знания персонала (не только персонала центров, отделов, но и игровых зон). Ужасно. Не знают ничего. Мы специально в ходе проверки администрацию игровых зон опрашивали по инструкциям, которые они должны знать "от и до". Путаются, может, волнение, но почти ни один не ответил так, как на самом деле все должно быть.

О.Е:. При эвакуации так же. Персонал не весь сработал.

Вед.: И это те самые люди, на кого я, как посетитель, если что-то, не дай бог, произойдет, буду рассчитывать...

О.Е.: Да, люди, которые приходят в кинотеатр, не все знают, как действовать, куда бежать, как себя вести. Надежда на персонал. А персонал… Видимо, не все прошли инструктаж.

Вед.: Здесь возникает момент личной, гражданской ответственности. Кто из нас, обычных посетителей, во время посещения ТЦ задумывается о своей безопасности? Кто идет и смотрит план эвакуации? Даже мысли не возникало. До 25 марта 2018 года.

Д.Н.: Конечно, слишком трагичным опытом нам даются работы над ошибками. Вообще, необходимо сразу понимать, что вы зашли в потенциально опасное место. Надо определиться, посмотреть, где я нахожусь, куда идти, где выход.

В больших ТЦ есть система оповещения, есть указатели направления движения. Это световые табло, стрелки. По ним можно сориентироваться. Когда сработает система оповещения, они укажут, куда надо идти. Если в рабочем состоянии.

Вед.: По действующему законодательству, о предстоящих проверках приходится предупреждать юридическое лицо за три дня. Что можно успеть сделать за это время? Например, руководство торговых центров успевает открывать эвакуационные двери, взять в аренду огнетушители, включить сигнализацию и так далее.

О.Е: Это сроки не для прокуратуры, а для надзорных органов. Мы должны уведомить не позднее дня проверки. День в день или за сутки.

Д.Н.: Я соглашусь, что это немало. Но мы должны действовать согласно законам, где прописаны наши действия. Мы не можем провести проверку внезапно. Допустим, пришли мы в ТЦ. Для полной проверки необходим проект здания, мне надо пригласить сотрудников, которые обслуживают системы оповещения, и ряд документов, которые должны предъявить. Не все организации могут это сделать моментально. А без этого я не могу провести полную проверку.

Вед.: Проверки только начались.

О.Е.: Да, продолжается проверка ТРЦ "Пионер", в дальнейшем будут проверены все торговые центры нашего района и города.

Вед.: Можно предположить, сколько времени это займет?

О.Е.: Минимум неделю проверки будут продолжаться. У нас не хватает экспертов и специалистов.

Д.Н.: Чтобы полностью качественно провести проверку хотя бы по автоматике, у нас ограниченное количество экспертов, которые имеют доступ и могут проверять. У нас они работают по всему краю.

Вед.: Количество посетителей в некоторых ТЦ упало чуть ли не вдвое. Стоит ли паниковать? Как вы считаете, как эксперты и как обычные люди?

О.Е.: После такой ужасной трагедии, конечно, уже задумаюсь, посетить мне кинотеатр в торговом центре или нет. Думаю, что не раньше, когда уже будут проведены все проверки, когда будут результаты, когда исправят все выявленные нарушения.

Д.Н.: Да, необходимо смотреть по каждому конкретному торговому центру. Но и не забывать про себя, как мы уже сказали. А вообще, да, судя по проверке того же самого "Пионера", каких-то глобальных замечаний у нас нет. Не выявили. Так что можно смело идти.