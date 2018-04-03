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Сотрудники СУ СКР по Алтайскому краю проводят доследственную проверку по факту исчезновения 15-летней жительницы Барнаула. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Уточняется, что девочка 26 февраля текущего года покинула детское социальное учреждение и не вернулась.
Предварительно установлено, что родители юной жительницы Барнаула лишены родительских прав. Подросток не хотела находиться в социальном центре и не раз самовольно покидала его, но спустя некоторое время ее местонахождение устанавливалось.
В данный момент следователи изучают причины и обстоятельства, которые способствовали уходу несовершеннолетней из учреждения, а также устанавливают ее текущее место пребывания.
По итогам проверки будет принято процессуальное решение.
Комментарии
ну тогда понятно я бы тож ушла
куда?