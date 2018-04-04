Фото: Екатерина Смолихина/Amic.ru
Сильный гололед и температуру от слабого "минуса" и до слабого "плюса" ожидают в среду, 4 апреля, в Алтайском крае.
Согласно данным регионального Гидрометцентра, в этот день в регионе осадков не ожидается, утром местами будет изморозь.
Дневные температуры в крае составят -2...+3 градуса. Ветер будет северо-западный, 3-8 метров в секунду с усилением ночью до 13 метров.
В Барнауле также без осадков, на дорогах сильная гололедица, утром изморозь. Днем в краевой столице температура за окном составит около 0 градусов. Ветер будет северо-западный, 3-8 метров в секунду.
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