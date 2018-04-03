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Надписи с пожеланием счастья и благополучия за подписью бывшего кемеровского губернатора Амана Тулеева, который в минувшее воскресенье подал в отставку, исчезли с городского транспорта в Кемерово. Об этом пишет РИА "Новости".
Агентство отмечает, что еще 1 апреля на большинстве автобусов и маршруток в Кемерово были нанесены надписи "Счастья, благополучия и удачи! С уважением, губернатор А.Тулеев", а также "Уважаемые земляки! Здоровья Вам и удачи! Губернатор области А.Г. Тулеев". Надписи присутствовали на автобусах, которые были куплены по губернаторской программе, действовавшей в Кузбассе.
Во вторник, 3 апреля, корреспондент агентства не увидел ни одного автобуса с подобной надписью в Кемерово. По данным местных СМИ, надписи с упоминанием Тулеева также убирают с общественного транспорта в Новокузнецке. Агентство не смогло взять комментарий в областном департаменте транспорта и связи.
Напомним, в воскресенье, 1 апреля, глава государства Владимир Путин подписал указ о досрочном прекращении полномочий кемеровского губернатора, который подал в отставку после пожара в ТЦ "Зимняя вишня" и гибели 64 человек. Врио главы региона назначен Сергей Цивилёв.
Комментарии
как-то некрасиво получилось. зачем убрали надписи?
Это "самое важное" что сейчас можно сделать для Кемерово.
Глубоко больной, личившийся за границей 73 летний человек с пониманием отнесется к этой новости.