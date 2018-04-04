Фото: avito.ru
Трехкомнатную квартиру площадью 117 квадратных метров продают в Барнауле на Змеиногорском тракте за 8,8 миллиона рублей, сообщается на сайте Avito.ru.
Жилье находится на третьем уровне кирпичной 16-этажки в закрытом и охраняемом поселке.
В квартире имеется сауна. На придомовой территории — детская площадка, спортивная площадка, рядом расположен лес. Также имеется парковочное место.
Комментарии
Что-то много там продают квартир. В чём дело?
Видать хозяйка-колхозанка сама занималась дизайном