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Народная артистка РФ Мария Аронова и другие актеры спектакля "Маленькие комедии" отказались начинать выступление в Сургуте из-за невыплаченного гонорара. Об этом пишет РИА "Новости", ссылаясь на опубликованный в Сети ролик.
В описании к видео говорится, что спектакль задерживался на 30 минут. В определенный момент на сцене появилась Аронова и заявила, что организаторы не заплатили артистам перед выступлением и заставляют ее "лгать о технических проблемах".
"Дама, которая не называет своей фамилии, пускает вас в зал, вынуждая меня, народную артистку, лауреата государственной премии, выходить к вам и лгать, говоря о технических проблемах. Без нашего ведома был дан второй звонок. Сейчас мы сидим, унижая вас, унижая себя, ждем", — цитирует агентство ее слова.
Вместе с артисткой на сцене находились актеры Михаил Полицеймако и Сергей Шакуров. Подчеркивается, что пока Аронова обращалась к зрителям, директор передал ей, что деньги для труппы нашлись.
Агентство отмечает, что зрители с пониманием отнеслись к происходящему и поддержали артистов аплодисментами. Аронова отметила, что ни один зритель не сдал билет и не ушел из зала из-за задержки. Она поблагодарила зрителей за защиту артистов своим неуходом, назвав их "фантастическими людьми".
Позднее Полицеймако тоже прокомментировал произошедшее, объяснив, что администрация театра никак не относилась к скандалу. Гонорар вовремя не выплатила московская компания-прокатчик.
Комментарии
Уу, москвичи зажали бабки
У Ароновой не зря такая фамилия... прямо народная трагедия случилась