Фото: kazanreporter.ru
Депутаты Госдумы приняли в третьем (окончательном) чтении закон о введении так называемых невозвратных билетов на поезда дальнего следования. Об этом пишет "Лента.ру" со ссылкой на "Интерфакс".
Закон предусматривает появление тарифа, не предусматривающего получение стоимости проезда при возврате неиспользованного билета. Деньги можно будет вернуть лишь в случае внезапной болезни пассажира или совместно следующего с пассажиром члена семьи, либо в случае травмы, которая будет подтверждена справкой, или при отмене либо задержке отправления поезда, а также при невозможности предоставить пассажиру указанное место.
По словам депутатов, введение подобного формата билетов позволит снизить стоимость проезда.
Закон вступит в силу с 1 января следующего года.
Комментарии
Полагаю, что еще очень много резерва хранят в себе всевозможные запреты. Нужно глыбже и ширше использовать право запрещать, что либо. Это безусловно положительно отразится на жизни в стране.
А врачи теперь будут давать справку для ржд о болезни пассажира?
- гость -
А врачи теперь будут давать справку для ржд о болезни пассажира?
А им какая разница для кого справка? Разве сейчас в гражданской поликлинике или больнице для суда или военокмата какая-то своя форма есть?