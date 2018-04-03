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Глава украинского министерства внутренних дел Арсен Аваков прокомментировал информацию о том, что в РФ в отношении него возбуждено уголовное дело из-за недопуска граждан России к выборам главы государства в украинских городах. Об этом сообщает RT.
"Служу украинскому народу", — написал Аваков в своем Twitter-аккаунте.
Напомним, ранее Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении Авакова по факту воспрепятствования свободному осуществлению россиянами своих избирательных прав на выборах президента.
Совет Федерации призвал ООН и ОБСЕ осудить Киев за недопуск живущих на Украине граждан России к выборам лидера страны, которые состоялись 18 марта.
Комментарии
Ну когда же на Трампа уголовное дело откроют?