Фото: 42.mchs.gov.ru
Сотрудники правоохранительных органов начали выемку документов в кемеровском управлении МЧС в рамках расследования уголовного дела о пожаре в торговом центре "Зимняя вишня". Об этом пишет "Интерфакс", ссылаясь на источник.
Собеседник агентства уточнил, что следователи проводят выемку документов, связанных со всеми проверками, проведенными в ТРЦ, а также по проверкам госконтрактов. По словам источника, следственные действия ведутся уже второй день.
Официального подтверждения этой информации у агентства нет.
Днем ранее кемеровское МЧС передало следователям документацию о действиях пожарных в "Зимней вишне".
В министерстве восстановили полную хронологию первоначальных действий пожарных в загоревшемся ТЦ, согласно которой сигнал от очевидца поступил в 16:04, а в 16:09 на место уже прибыли пожарные расчеты и начали спасать людей.
Добавим, что в то же время в Telegram-канале Mash отмечается, что первая пожарная машина прибыла лишь в 16:15. Канал ссылается на запись с камеры наблюдения на месте ЧП.
Напомним, пожар в кемеровской "Зимней вишне" произошел 25 марта. В результате произошедшего погибли 64 человека, в том числе 41 ребенок. По факту пожара и гибели людей возбудили уголовное дело, по которому арестованы семь человек.
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Фантастическая оперативность. Больше недели уже прошло!