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Итоги голосования на выборах главы российского государства отменили на 18 избирательных участках. Об этом пишет RT, ссылаясь на РИА "Новости" и члена ЦИК России Александра Клюкина.
"Отменены итоги голосования в 18 участковых избирательных комиссиях в 9 регионах. Но на сегодня это не всё", — заявил он.
По словам Клюкина, результаты еще на пяти-шести участках могут отменить в судебном порядке.
Также он подчеркнул, что Центризбирком продолжает рассматривать поступающие жалобы и обращения по результатам выборов.
Издание напоминает, что, согласно данным на 21 марта, результаты голосования были отменены на 14 избирательных участках, включая зарубежный.
Комментарии
Дык, ЦИК же уже давно сказал, что без нарушений?!